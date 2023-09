Estrela de ‘Million Dollar Listing’ Fredrik Eklund lança especialista em imóveis de IA

TMZ. com

Ex-estrela de “Listagem de Milhões de Dólares” Fredrik Eklund diz que seu novo especialista imobiliário em IA não está aqui para aceitar empregos de agentes como ele – em vez disso, ele diz que essa tecnologia pode estimular o crescimento do mercado.

Fredrik se juntou a nós na quarta-feira no “TMZ Live” para apresentar Maya ao mundo… o primeiro guru imobiliário do mundo totalmente movido por inteligência artificial. É um produto que ele e sua equipe levaram 18 meses para começar a funcionar, e ele explicou por que está tão orgulhoso do que o Maya pode fazer.