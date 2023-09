Estrela de ‘RHOC’ Shannon Beador presa por álcool DUI e atropelamento

Shannon Beador O ano difícil ficou ainda mais difícil… a estrela do reality show foi presa por dirigir bêbada neste fim de semana no SoCal.

Fontes policiais disseram ao TMZ … A estrela de “The Real Housewives of Orange County” dirigiu seu carro até uma propriedade residencial em Newport Beach no sábado à noite e realmente cortou a casa.

Disseram-nos que Beador voltou para a estrada e continuou antes de estacionar o veículo no meio da rua e sair com seu cachorro.

Beador disse à People que foi pega de surpresa pelo rompimento de Janssen com ela em novembro de 2022 – semanas depois de terem encerrado as filmagens da 17ª temporada de ‘RHOC’. Ela teria dito: “Ele me disse que o relacionamento havia terminado. E ouvir o que ele me disse foi absolutamente devastador”.