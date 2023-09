Estrela de ‘The Challenge’ CT Tamburello concorda com regras rígidas de custódia com esposa afastada

Estrela de “O Desafio” CT Tamburello e sua ex-esposa concordaram com algumas regras estritas em relação ao tempo compartilhado como pai com seu filho em meio ao divórcio em andamento… isso acontecerá um ano depois que ele entrou com o pedido original.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, CT e Lilianet “Lili” Solares deram luz verde a várias regras e regulamentos relativos ao acordo de custódia com seu filho, Cristóvão Jr.que nasceu em 2016… uma delas é o acordo das partes em não gravar o filho com o objetivo de interrogá-lo.

Além do mais, CT e Lili não estão autorizados a perguntar a Christopher Jr. sobre o outro pai enquanto passa o tempo designado com ele. Nos dias em que estiver com um dos pais, o outro tem direito a 2 telefonemas para ele ao longo do dia, embora a ordem permita que o filho entre em contato com o outro pai o quanto quiser.

Quanto à pensão alimentícia, o acordo temporário é que CT pague a Lili US$ 332 por semana quando Christopher Jr. passa todo o tempo com a mãe e US $ 175 por semana quando CT realmente exercita seu tempo com a criança.

TMZ divulgou a história, CT pediu o divórcio ano passado na Flórida… depois de um relacionamento muito intermitente. Ele revelou em 2020 que eles se separaram no ano anterior, mas acabaram voltando a ficar juntos.