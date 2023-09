Estudo aponta as 10 cidades do Brasil mais preparadas para receber o 5G

Um levantamento recente da Conexis Brasil Digital, apontou quais são as cidades brasileiras mais bem preparadas para receber a tecnologia 5G. A princípio, segundo a pesquisa, a cidade de Americana, no estado de São Paulo, está no topo da lista. Das 10 primeiras colocadas no estudo apresentado, 9 estão no estado paulista.

Isso quer dizer que esses municípios possuem a estrutura adequada para que se possa incorporar a tecnologia do 5G, através de boas instalações, e uma ótima infraestrutura relacionada às telecomunicações. Curiosamente, Porto Alegre no Rio Grande do Sul é a única capital do país no estudo, ficando em 8º lugar no ranking.

Analogamente, as 10 cidades que oferecem as melhores condições para a instalação do 5G, de acordo com o levantamento da Conexis Brasil Digital, são Americana (SP), Jacareí (SP), Pindamonhangaba (SP), Indaiatuba (SP), Jaú (SP), Mogi Guaçu (SP), Bauru (SP), Porto Alegre (RS), Itu (SP) e Araraquara (SP).

Todavia, vale ressaltar que a pesquisa sobre os municípios e as condições e suas estruturas para abrigar a tecnologia 5G foi uma solicitação da Conexis Brasil Digital para a Consultoria Teleco, responsável pelo levantamento. Foram pesquisadas cerca de 201 cidades de todo o país, que possuem mais de 150 mil habitantes.

Tecnologia 5G

Segundo o estudo da Conexis Brasil Digital, as cidades que aparecem no topo da lista, conseguem, por exemplo, liberar os equipamentos necessários para a instalação de antenas em até 60 dias. Além disso, seus processos administrativos são mais ágeis e práticos, e possuem uma acepção correta dos documentos e processos.

Ademais, o levantamento aponta que esses municípios presentes nos primeiros lugares da lista, cobram taxas apropriadas relativas aos valores para o licenciamento da tecnologia 5G. Deve-se observar que essas cidades brasileiras estão de acordo com a Lei Geral de Antenas, publicada ainda no ano de 2015.

Desse modo, a Lei Geral de Antenas apresenta os critérios e direções necessários para o licenciamento das instalações e equipamentos dos municípios. A pesquisa apresentou uma análise relativa à adequação das cidades à lei, o processo de pedido e a necessidade de solicitar a instalação a mais de um órgão municipal.

Também foi apontado o prazo de liberação. De acordo com o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, “as empresas têm cumprido o seu papel e estão investindo para a expansão do 5G, atendendo muito além das metas definidas pela Anatel. É preciso que o poder público municipal mantenha um ambiente favorável”.



Tecnologia à disposição dos brasileiros

Marcos Ferrari diz que para que a tecnologia 5G chegue aos brasileiros, o poder público deve investir nas instalações, e na implantação e expansão das infraestruturas de telecomunicações nos municípios. Portanto, a lista apresentada no levantamento da Conexis Brasil Digital, aponta quais municípios estão prontos para abrigar o 5G.

A lista da Conexis também apresentou os 10 piores municípios de todo o território nacional, para receber a nova tecnologia 5G. Podemos destacar a cidade de Alvorada (RS), Maricá (RJ), Ipatinga (MG), Taboão da Serra (SP), Palmas (TO), Maracanaú (CE), Olinda (PE), Caucaia (CE), Jundiaí SP) e Petrolina (PE).

O que é a tecnologia 5G

Em síntese, a tecnologia 5G é a 5ª geração das redes móveis. Ela começou o seu desenvolvimento ainda no início dos anos 2000. É a sucessora do 4G, utilizado atualmente. Há uma promessa de que através de sua aplicação, haja uma alta velocidade de conexão, o que possibilita a utilização da Internet das Coisas.

Vale ressaltar que essa nova tecnologia está dando seus passos iniciais, de uma maneira bastante limitada, em diversos países do mundo. Sua velocidade de conexão e download podem ficar entre 600 MB a até 2Gb/s. Foram anos de desenvolvimento do 5G que acabou entrando em operação no ano de 2019.

Mesmo assim, a aplicação recente do 5G apresenta algumas limitações. A tecnologia aparentemente é mais rápida que o 4G. As velocidades de conexão estão exponencialmente mais velozes do que quando era utilizado em todo o mundo o 2G. Aliás, atualmente, a 4ª geração ainda está em pleno desenvolvimento.

Em conclusão, no Brasil, o 4G está presente em cerca de 90% dos municípios. O sinal de conexão é bastante forte, o que permite a sua utilização em aparelhos celulares. A tecnologia 5G, por sua vez, possui uma área de cobertura bem menor. Deve-se observar que uma antena consegue cobrir menos que um quarteirão.