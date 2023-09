Estudo aponta que ¼ dos produtores rurais estão inadimplentes (Entenda!)

O Serasa Experian apresentou um levantamento recente no qual apontou-se que no mês de julho de 2023, 28% dos produtores rurais de todo o país estavam inadimplentes. Todavia, o estudo pesquisou informações sobre o setor agrícola brasileiro, em todas as 27 unidades da federação e encontrou muitas pessoas imersas em dívidas.

A princípio, Marcelo Pimenta, head do agronegócio do Serasa Experian, disse que mesmo com o resultado do levantamento, parecendo bastante negativo para o setor agrícola brasileiro, houve uma estabilidade na comparação com o mês de março. De fato, houve uma alta de 1% na inadimplência do setor agrícola nacional.

Marcelo Pimenta, sobre a alta dos agricultores imersos em dívidas apontada no estudo, diz que “Ainda que tenhamos uma fatia de produtores rurais inadimplentes, esse número pode ser considerado baixo, pois, quando comparamos com toda a população negativada, por exemplo, o índice chegou a 43,7% em julho deste ano”.

O levantamento do Serasa Experian apresenta algumas particularidades, como o fato de que a idade dos produtores rurais está ligada à sua inadimplência. Analogamente, as informações coletadas indicam que os trabalhadores do setor agrícola, que possuem mais de 60 anos, se encontram com menos dívidas.

Produtores rurais com dívidas em atraso

Ademais, o estudo apresentado pelo Serasa Experian aponta que entre os produtores rurais com idade entre 18 e 25 anos, há um maior número de pessoas inadimplentes. Um outro dado relacionado ao levantamento feito em todo o país, demonstra que a região sul brasileira possui o menor nível de endividamento.

Nesta região do Brasil, cerca de 15% dos produtores rurais, trabalhadores do campo, estavam negativados no mês de julho deste ano. Em seguida vem o sudeste, com 24,6% de endividados, centro-oeste, com 30,4% de inadimplentes, nordeste com 33,8% de pessoas com dívidas e a região norte, com 40,1%.

Segundo o levantamento, em relação aos estados brasileiros, o Amapá possui o maior número de produtores rurais endividados no país, com cerca de 53,4%. Já o estado de Santa Catarina apresenta uma melhor posição em todo o território nacional, com 13,3% dos trabalhadores do campo negativados, imersos em dívidas.



Você também pode gostar:

Desse modo, o Serasa Experian aponta algumas estratégias para que os produtores rurais saiam do vermelho. Quem atua como pessoa física no setor agrícola, deve primeiramente, buscar um maior planejamento financeiro. De fato, essas pessoas precisam obter um maior conhecimento do mercado, sobre o custo dos insumos, etc.

Custos da produção agrícola

Dessa maneira, é necessário estabelecer os preços futuros de sua produção para que se possa, de maneira efetiva, controlar sua finanças. O seguro rural pode ajudar bastante o trabalhador do campo. Há uma proteção, por exemplo, de riscos relacionados às chuvas excessivas, da seca e de geadas, cobrindo as suas obrigações com credores.

O seguro pode auxiliar no pagamento nestes casos, de financiadores e de parceiros, o que pode reduzir exponencialmente o risco dos trabalhadores do campo de endividamento. Marcelo Pimenta diz que “A maior parte dos produtores rurais brasileiros consegue evitar a inadimplência e continuar gerando empregos”.

Segundo o head do Serasa Experian, essas pessoas podem seguir cultivando e expandindo seus ganhos, reduzindo os riscos de suas negociações. A empresa auxilia os produtores rurais que necessitam de ajuda, assumindo o compromisso de oferecer ferramentas que ajudem estas pessoas a se regularizar financeiramente.

O levantamento apresentado, ouviu cerca de 10 milhões de produtores rurais de todo o país. Para o Serasa Experian, a educação financeira e o seguro rural são a chave para o combate ao endividamento de trabalhadores do campo. Aliás, um perfil de crédito saudável e a garantia de uma produção em dia podem auxiliar bastante.

Metodologia do Serasa Experian

Em síntese, o Serasa Experian em seu Indicador de Inadimplência dos Produtores Rurais, analisou no mês de julho de 2023, cerca de 10 milhões de trabalhadores do campo, pessoas físicas, em todo o país. Elas possuem um financiamento na modalidade rural ou agroindustrial no cadastro positivo, ou são donos de propriedades rurais.

Em conclusão, quem possui uma propriedade rural deve ter um Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Censo Agropecuário de 2017 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contabilizou 5,1 milhões de estabelecimentos rurais e 15,1 milhões de produtores rurais. Cerca de 10,1 milhões são agricultores familiares.