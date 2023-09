Ethan Hawke não se importa em dirigir as cenas de amor da filha Maya Hawke

Aembora ele já seja um dos atores mais talentosos do mundo, Ethan Hawke ainda está tentando ir além do que pode realizar como cineasta. Foi relatado recentemente que ele dirigirá sua própria filha em um filme, estrela emergente Maya Hawke. O Coisas estranhas a atriz ganhou notoriedade com a série Netflix e conseguiu superar o rótulo nepo baby que muitos artistas enfrentam à medida que crescem em sua própria pele. Como muitos já sabem, Maya Hawke é filha de Ethan Hawke e a atriz Uma Thurman como produto de seu casamento. Atualmente, seu pai dirige o filme em que ela estrela chamado ‘Wildcat’. Recentemente, eles deram uma entrevista à Variety sobre o tempo que passaram juntos no set.

Ethan e Maya Hawke não se importam com essas cenas

Alegadamente, o filme tem algumas cenas de sexo em que Maya Hawke é dirigida por seu próprio pai, mas nenhum dos dois se sentiu estranho com isso. Ao contrário dos atores Rafael Casal e Cooper Hoffman, que tiveram que atuar nessas cenas com a própria filha do diretor. Mas Ethan Hawke nem acha que isso seja grande coisa. Aqui está o que o médico disse à Variety durante aquela entrevista: “Estávamos tão confortáveis ​​com isso. Eu não poderia me importar menos. Acho que foi estranho para os atores.” Mas Maya confirmou que eles precisavam de um coordenador de intimidade no set quando essas cenas foram filmadas. Isso foi principalmente para os atores que não se sentiam confortáveis ​​com toda a situação.

Considerando seu enorme pedigree, Maya Hawke começou muito bem com seu sucesso em Stranger Things. Ela confirmou que seu maior mentor é Ethan Hawke, mas também aprendeu muitas coisas com Uma Thurman. Seus pais lideraram vários projetos e Maya parece preparada para seguir uma carreira semelhante. O filme ‘Wildcat’ já está sendo transmitido no Amazon Prime e é dirigido por Ethan Hawke. Maya Hawke estrela ao lado de Liam Neeson, Rafael Casal e Cooper Hoffman.