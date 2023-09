‘Eu te amo, por favor, volte’: o apelo urgente de Travis Kelce enquanto a resistência de Chris Jones ameaça a defesa do Chiefs no Super Bowl

TO relógio está correndo para o NFLa abertura da temporada e o Chefes de Kansas City enfrentam um dilema assustador. Seu principal jogador de defesa, Chris Jones, permanece sem assinatura. Embora os relatórios sugiram que Jones está pedindo um salário anual de US$ 30 milhões e está até disposto a estender sua ausência até a oitava semana da temporada, o time não pode se dar ao luxo de perdê-lo.

Travis Kelce, um tight end de destaque para o Chefes, não mediu palavras ao discutir a gravidade da situação. Em um episódio recente de “Novas alturas,” um podcast que ele compartilha com seu irmão Jason Kelce do Filadélfia EaglesTravis fez um apelo desesperado a Jones:

Chris, você pode voltar, por favor? Você está realmente me assustando… eu não entendo. Você deve saber algo que eu não sei porque simplesmente não entendo. Eu realmente quero ganhar outro anel do Super Bowl com você, irmão. Sou eu barganhando para você voltar e jogar futebol pelos Chiefs. Por favor, precisamos de você. Precisamos muito de você.

Travis Kelce