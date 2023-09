EUA perdem para a Lituânia na Copa do Mundo de Basquete, mas ainda se classificam para as Olimpíadas de Paris

Tos EUA estão indo para o Olimpíadas de Paris próximo verão. A Lituânia garantiu que esse fosse o único bom desenvolvimento para os americanos na noite de domingo, quando realizou um Copa do Mundo de Basquete atordoante.

Vaidas Kariniauskas marcou 15 pontos, Mindaugas Kuzminskas somou 14 e a Lituânia venceu os EUA por 110 a 104 em jogo da segunda fase da Copa do Mundo.

A derrota – a primeira dos EUA em 10 jogos neste verão, contando cinco exibições no caminho para a Copa do Mundo – ocorreu em uma noite em que os norte-americanos garantiram oficialmente uma vaga nos Jogos de Paris.

E a derrota também não os prejudicará necessariamente na busca pelas medalhas da Copa do Mundo. Os EUA disputarão uma partida das quartas de final na terça-feira, quando começa a fase eliminatória das oito últimas seleções. Ganhe na terça, ganhe na quinta e ganhe no próximo domingo, e os americanos são medalhistas de ouro.

Mas ainda foi um choque, especialmente para um time dos EUA que era o grande favorito para ganhar o ouro. Antonio Eduardo liderou os EUA com 35 pontos, seu recorde do verão, enquanto Jalen Brunson e Mikal Bridges somaram 14 cada.

Para a Lituânia (5-0), foi mais uma noite inesquecível contra o USA Basketball. E a nação que já foi famosa pelas camisetas tingidas – algumas delas usadas pelos torcedores no prédio no domingo à noite – enviou uma mensagem clara aos americanos e a todos os outros que ainda estão na Copa do Mundo.

A Lituânia levou os EUA ao limite, e mais além, mais do que algumas vezes. A Lituânia perdeu para os americanos por nove pontos em um jogo preliminar nas Olimpíadas de Sydney em 2000, depois escapou com uma vitória de dois pontos nas semifinais – e permaneceu invicta na era olímpica do Dream Team – quando o try de 3 pontos de Sarunas Jasikevicius quando o tempo expirou ficou aquém.

Essas não foram as únicas situações difíceis ou pior. A Lituânia venceu os EUA no Campeonato Mundial de 1998 (como era então chamada a Copa do Mundo) e nas primeiras rodadas das Olimpíadas de Atenas em 2004. Também deu aos norte-americanos tudo o que queriam nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, ao perderem por 99-94 num confronto da fase preliminar, onde os EUA ficaram brevemente atrás no quarto período.

Em um jogo que não importava muito em termos de esperança de medalha, considerando que os dois times chegaram ao domingo com vagas garantidas para as quartas de final de terça-feira, havia muito o que resolver.

A Lituânia fez suas primeiras nove tentativas de 3 pontos e construiu uma vantagem inicial de 21 pontos, e os EUA foram rumo a Paris no terceiro quarto, quando a vitória da Sérvia sobre a República Dominicana foi definitiva, em um resultado que garantiu uma vaga olímpica para os americanos.

E bem na altura em que a Sérvia fechou a sua vitória, os EUA aceleraram a marcha.

Os americanos levaram menos da metade do terceiro quarto – 4 minutos e 16 segundos – para reduzir para quatro o que era um déficit de 17 pontos no intervalo, e a tentativa de recuperação começou. A vantagem da Lituânia era de 71-65 nos últimos 10 minutos e não perderia o resto do caminho.

Os americanos garantiram uma vaga automática nos Jogos de Paris como um dos dois melhores colocados da região das Américas na Copa do Mundo de Basquete.

Ganhando ou perdendo no domingo, eles já garantiram uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Brasil, Porto Rico e República Dominicana tentavam se juntar aos EUA nas quartas de final – mas todos perderam no domingo para encerrar a permanência na Copa do Mundo.

E com apenas o Canadá – que também jogou domingo à noite – ainda no torneio das Américas, isso significava que não havia cenário em que os EUA pudessem ser ultrapassados ​​por duas seleções de sua região na classificação final da Copa do Mundo.

Haverá 12 nações no torneio olímpico de basquete masculino. A França se classificou como anfitriã e sete seleções – até o momento são Austrália, Sudão do Sul, Japão e EUA – recebem propostas automáticas com base na colocação na Copa do Mundo. As duas melhores seleções das Américas conquistam vagas olímpicas, assim como as duas primeiras da Europa e a melhor seleção da África (Sudão do Sul), Ásia (Japão) e Oceania (Austrália).

Os EUA superaram a França na conquista do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, há dois verões.