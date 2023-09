Eugenie Bouchard muda para pickleball: ela vai combinar com tênis

TO circuito de pickleball, assim como o de paddleball, está se expandindo no Estados Unidos. Você só precisa olhar para o fato de que Eugénie Bouchard se juntará à turnê de pickleball Carvana PPA a partir do próximo ano.

A canadense, que se tornou um nome conhecido em 2014, quando foi semifinalista no Aberto da Austrália e Roland Garros e finalista em Wimbledonbusca alternativas em outro esporte de raquete.

Classificada em 215º lugar no WTA, ela buscará expandir seus horizontes no próximo ano. A popularidade do Pickleball continua a crescer e o PPA Tour, fundado em 2018, consiste em 25 torneios por ano em 14 estados.

No entanto, o prêmio em dinheiro é pequeno comparado ao que é oferecido no tênis, com a maior bolsa disponível sendo de cerca de US$ 300.000.

Cercado de polêmica

Bouchard perdeu na segunda rodada da fase de qualificação para o Aberto dos EUA para a Ucrânia Dayana Yastremska,

No entanto, os dois não apertaram as mãos depois que o canadense twittou recentemente durante o Mútua Madrid Open: “Há algo especial em jogar contra doadores em Madrid”, referindo-se ao facto de Yastremska ter sido sancionada por consumo de substâncias ilegais.