Evite Golpes! Cartórios oferecem serviço de alerta de dívidas; entenda

Como funciona o Avise-Me!

Para utilizar o serviço Avise-Me!, é necessário realizar um cadastro no site. Ao se cadastrar, é preciso fornecer o CPF ou CNPJ para receber as notificações automáticas e gratuitas sempre que uma dívida for lançada. Essas notificações podem ser enviadas por SMS ou por e-mail, garantindo que as pessoas estejam sempre atualizadas sobre suas obrigações financeiras.

Abrangência e adesão ao serviço

O serviço Avise-Me! abrange todos os 3.760 cartórios de protesto do Brasil, garantindo que as notificações sejam enviadas caso uma dívida seja lançada em qualquer um deles. Essa iniciativa está disponível em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, abrangendo todas as formas de apresentação de dívidas, sejam elas físicas ou digitais.

Para ter acesso ao serviço, é necessário assinar um termo de adesão, que pode ser realizado por meio da assinatura digital Gov.br. Essa mesma assinatura é utilizada para o saque de benefícios sociais e trabalhistas e já está disponível no portal de serviços. Além disso, também é possível fazer a adesão utilizando certificado digital e-CPF ou e-CNPJ, no padrão ICP Brasil, seja no formato A3 ou A1.

A importância da notificação de dívidas

A notificação de dívidas é uma ferramenta importante para que as empresas e pessoas físicas estejam cientes de que uma dívida foi lançada em seu CPF ou CNPJ. Essa notificação permite que as pessoas possam tomar as devidas providências para quitar essa pendência antes que ela se transforme em uma restrição no crédito.

De acordo com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, a iniciativa do Avise-Me! tem como objetivo prevenir golpes e fraudes, garantindo que as pessoas estejam informadas sobre suas obrigações financeiras. Com o aumento dos vazamentos de dados na internet, é fundamental que as pessoas tenham conhecimento sobre as dívidas lançadas em seu nome, evitando assim possíveis problemas futuros.

Como se cadastrar no Avise-Me!

O processo de cadastro no Avise-Me! é simples e rápido. Ao acessar o site Pesquisa Protesto, será necessário fornecer o CPF ou CNPJ para realizar o cadastro. Em seguida, será preciso assinar o termo de adesão, utilizando a assinatura digital Gov.br ou certificado digital e-CPF ou e-CNPJ.

Após o cadastro, as notificações automáticas serão enviadas por SMS ou por e-mail sempre que uma dívida for lançada no CPF ou CNPJ cadastrado. Essa facilidade permite que as pessoas se mantenham informadas sobre suas obrigações financeiras, podendo agir de forma rápida para quitar suas dívidas e evitar restrições de crédito.

O serviço Avise-Me! oferecido pelos cartórios de protesto do Brasil é uma excelente iniciativa para manter empresas e cidadãos informados sobre suas dívidas. Com as constantes ameaças de golpes e fraudes, é fundamental que as pessoas tenham conhecimento sobre as dívidas lançadas em seu CPF ou CNPJ. Através das notificações automáticas, é possível agir de forma rápida e eficiente para quitar as pendências financeiras antes que elas se tornem um problema maior. Portanto, não deixe de cadastrar seu CPF ou CNPJ no Avise-Me! e esteja sempre atualizado sobre suas obrigações financeiras.