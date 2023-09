Ex-astro da WWE Ahmed Johnson: Dwayne ‘The Rock’ Johnson não é quem parece ser

Ahmed Johnson não é fã de Dwayne The Rock Johnsonalegando que ele não é ‘quem parece ser.’

Os dois lutaram na WWF, hoje WWE, durante a Era da Atitude, na década de 1990.

Enquanto A rocha se tornou uma das maiores estrelas da WWE e de Hollywood, a carreira de Ahmed definhou no final da década.

Embora A rocha continua sendo um nome familiar, Ahmed deu um golpe em sua personalidade enquanto discutia uma briga nos bastidores que eles tiveram.

“Eu estava pensando sobre quem iria passar e o que faríamos para chegar ao ponto em que eu o espancaria e o imobilizaria. Ele não gostou de algumas das minhas ideias. Eu não gostei das ideias dele”, disse ele. o podcast Two Man Power Trip of Wrestling.

“Houve um incidente no vestiário. Eu realmente não quero dizer o que foi.

‘”ele é Rock, ele não é quem parece ser. Ele não é aquele sorriso e aperto de mão que as pessoas pensam que ele é. Eu o vi ser muito rude com alguns fãs. Muito rude.”

Carreira de Ahmed Johnson

Ahmed estreou na WWF em 1995 e sua popularidade cresceu a tal ponto que ele derrotou Pó de ouro no King of the Ring de 1996 para ganhar o Campeonato Intercontinental.

A vitória fez dele o primeiro afro-americano a conquistar o título, com muitos prevendo que ele acabaria se tornando um lutador do evento principal.

No entanto, as lesões o atrasaram e mais tarde ele deixou a empresa em 1999.

Mais tarde, ele assinou com a rival WCW, embora seu tempo na empresa tenha sido breve.