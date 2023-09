Ex-astro running back culpa Dak Prescott pela derrota dos Cowboys para os Cardinals: Dallas não confia nele

Dak Prescott acredita que a mídia “conseguiu o que queria” depois do Vaqueiros‘perda chateada para o Cardeais do Arizona no domingo. O Dallas o quarterback tem sido um ímã para críticas desde a derrota por 28-16 em Estádio Fazenda Estadual – mais recentemente, do antigo Filadélfia Eagles correndo de volta LeSean McCoy.

Enquanto discutimos Prescott e os Cowboys em “Speak”, McCoy me perguntei por que o ataque de Dallas operou de forma tão conservadora no deserto – e o primeiro Tudo profissional back acredita que tem a resposta.

“Eles não têm um quarterback novato. Eles não confiam em Dak Prescott”, disse McCoy aos seus co-anfitriões. “Se você vai pagar a um QB US$ 160 milhões de dólares e não confia nele para lançar a bola sem fazer viradas, você não pode vencer assim.”

Palhaço dos Cardinals Prescott

Prescott não fez o melhor jogo da carreira em Glendale, completando 25 de seus 40 passes para 249 jardas. Mas a exaustiva interceptação da zona vermelha para o linebacker Kyzir Branco tem sido considerada como o jogo definidor do jogo desde o Vaqueiros‘perspectiva – e uma continuação de suas lutas dentro da linha de jarda-20 do oponente.

Através de três jogos, Dallas marcou um touchdown em 40 por cento de suas posses na zona vermelha – a sexta pior marca no NFL. Os Cowboys foram o principal ataque da zona vermelha da liga em 2022 e, ainda assim, foram impedidos pelo Arizona defesa em um momento crucial na Semana 3.

Prescott entende que os Cowboys precisam melhorar entre os anos 20 – e sua próxima chance de fazer isso é contra o Patriotas da Nova Inglaterra na semana 4.

“É uma droga, é humilhante, mas dizer que é um alerta, sabíamos que tínhamos muitas adversidades e simplesmente não conseguimos fazer isso”, disse Prescott. “Isso volta para mim mesmo, o ataque, na zona vermelha.”

Uma chance para Lance?

O Vaqueiros aparecem nas manchetes todas as semanas, se não todos os dias – tal é a natureza dos acontecimentos em Mundo Jerry. Mas as sobrancelhas se ergueram quando Dallas puxou o gatilho em uma negociação por Trey Lance no mês passado, com a terceira escolha geral considerada por alguns como uma escolha pós-Prescott plano de contingência.

Prescott pode atingir a agência gratuita em 2025, e o jovem de 23 anos Lança ainda está em seu contrato de estreia. Um jogo contra o Cardeais não alterará os planos dos Cowboys como franquia – mas tropeços contínuos em momentos importantes do NFL a temporada pode eventualmente provocar uma mudança dramática no centro, mesmo que não seja iminente.