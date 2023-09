Ex-companheiro de equipe de LeBron explica por que gosta de tarefas domésticas apesar de ser milionário

Dapesar de jogar ao lado de alguns dos melhores da NBA, como Lebron James, Ricardo Jefferson é aproveitar as coisas básicas da vida.

Tendo sido uma estrela da NBA e atuado pelos EUA nos Jogos Olímpicos, ele atingiu o auge do basquete, ganhando US$ 115 milhões, mas agora refletiu sobre o que gosta na vida.

“Quer saber? Eu ando por aí aproveitando a porra da vida,” Jeferson explicou.

“Trabalhei muito e paguei muitas pessoas para ficarem estressadas. Quero passear e apenas cheirar as flores.

“Há algumas tarefas que eu mesmo gosto de fazer. Não me importo de lavar meu carro, comprar um Starbucks [and] saindo.

“Eu não me importo com isso. Mas vou limpar os banheiros e lavar minha roupa? Não!”

A carreira de Jefferson

Jeferson foi convocado na primeira rodada do draft da NBA de 2001 com a 13ª escolha geral e foi nomeado para o NBA All-Rookie Second Team em sua primeira temporada com o Redes de Nova Jersey (agora conhecido como Brooklyn Nets).

Ele ganhou um campeonato da NBA com o Cavaliers de Cleveland em 2016 e também integrou a seleção dos Estados Unidos que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004.

Jefferson jogou por 17 temporadas na NBA, com o Nets, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Cavaliers e Denver Nuggets.

Ele era conhecido por sua capacidade atlética, versatilidade e arremesso de três pontos, além de ser um companheiro de equipe popular e uma influência positiva no vestiário.

Jefferson se aposentou da NBA em 2018 e ingressou na ESPN como analista de basquete, onde contribui regularmente para a cobertura da NBA da ESPN e aparece em programas como NBA Today, NBA Countdown, First Take, Get Up, SportsCenter e Hoop Fluxos.