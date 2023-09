Ex de Travis Kelce afirma que Swifties enviou ameaças de morte depois de se manifestar

Os Swifties estão ultrapassando os limites quando se trata de ser uma base de fãs apaixonada… é o que diz Travis Kelce ex-namorada de, que afirma ter recebido ameaças de morte de Taylor Swift apoiadores depois de falar sobre seu relacionamento anterior com a estrela do Chiefs.

Maya Benberry – que ganhou o reality show “Catching Kelce” em 2016 – tem compartilhado sua experiência de namoro com o tight end All-Pro após a aparição de Swift no jogo dos Chiefs no domingo … acusando TK de infidelidade durante o tempo que passaram juntos.

Quanto a Swift, Benberry – que se referiu a Kelce como uma “narcisista” – diz que não tem nenhum problema com o cantor de “Anti-Hero”… insistindo que não se importa nem um pouco se acabar namorando seu ex – – mas apontando: “Eu o peguei primeiro.”

“Não estou com ciúmes ou ressentido com Taylor. Ela é linda, ela é bem-sucedida. Estamos em dois caminhos diferentes. Meu problema é mais com Travis no sentido de, agora você está tentando me transformar, eu não sei – uma pessoa amarga, uma mentirosa, como se eu estivesse delirando, e sou a coisa mais distante disso.”