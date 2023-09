Ex-jogador da NBA Brandon Hunter morto aos 42 anos

Ex-jogador do Boston Celtics e do Orlando Magic Brandão Hunter morreu, técnico de basquete masculino de Ohio Jeff Boals recebido terça-feira. Ele tinha apenas 42 anos.

Hunter – um jogador de basquete de destaque no ensino médio em Cincinnati – foi uma estrela do Bobcats, ganhando três seleções do primeiro time da conferência All-MAC e liderando a NCAA na recuperação de sua temporada sênior … antes de ser levado com o 56º lugar geral escolha no Draft da NBA de 2003.