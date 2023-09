Ex-jogador do Flamengo Diego Ribas estará no Trakto Show Penedo

Penedo, uma cidade repleta de história e beleza, será o palco para o grandioso evento Trakto Show Penedo 2023 nos dias 23 e 24 de setembro. E como se não bastasse toda a programação recheada de talentos, o evento ganha um toque ainda mais especial com a presença do ex-jogador do Flamengo e atual comentarista esportivo da Rede Globo, Diego Ribas.

A sexta-feira (23) promete ser um dia de grande aprendizado e inspiração. No Palco Velho Chico, localizado no Theatro Sete de Setembro, a partir das 14h, teremos nomes como Uliana Ferreira, Rodolfo Bonifácio, Rodrigo Piñeiro, entre outros talentos, que prometem encantar e instruir o público presente.

Já na Arena Trakto, situada no Centro de Convenções Zeca Peixoto, Diego Ribas compartilhará sua trajetória de sucesso no mundo do futebol e como se tornou um respeitado comentarista esportivo. Uma chance única de conhecer de perto as experiências e ensinamentos desse grande nome do esporte brasileiro.

No dia 24/09 teremos diversos talentos brilhando no Trakto Show Penedo, incluindo a cantora, multi-instrumentista e atriz, Lucy Alves. Com sua voz única, atuações renomadas e presença cativante, Lucy encanta multidões por onde passa.

VEJA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

23/09 – Palco Velho Chico

Uliana Ferreira

Rodolfo Bonifácio

Rodrigo Piñeiro

Jadson Bezerra

Gildo Santana

Jaime Silva Neto

Fábio Atual

Kamylla Serra

Darly Serra

Edinelia Silva

Malba Martins

23/09 – Arena Trakto

Diego Ribas

Tony Ventura

Rapha Falcão

Alysson Costa

Roseane dos Santos

Evellyn Barros

Ericsson Henrique

Sargento Fit (Ramom Ribeiro)

Alexandre Malta

James Dantas

Jakeline Alencar

Flávio Cruz

Tatiana Nascimento

24/09 – Palco Velho Chico

Gabriel Dantas (mrpoladoful)

Irys Vasconcelos

Emmanuel Queiros

Yasmin Souza

Adricia Gusmão

Thomas Burger

Vandebilto Sarmento

Ana Beatriz Santos

Caio de Oliveira

Pitch IFAL

Felipe Naumann

Fernando Diogo Cruz

Marileide dos Santos

24/09 – Arena Trakto

Lucy Alves

Paulo Tenório

Fernando Peron

André Patrocínio

Leandro Branquinho

Fabiano Azevedo

Glícia Andrade

Alessandra Damascena

Janecléia Neves

Gilvanete Telis

Dr. Sérgio Francisco Júnior

Lenissom Santos

Pezinho

Inscrições Gratuitas

Embora o Trakto Show Penedo 2023 seja gratuito, pois conta com um total apoio da Prefeitura de Penedo, é necessário fazer a inscrição para garantir o seu lugar nesse evento que promete ser inesquecível. Acesse https://www.traktoshow.com/penedo e faça já a sua!