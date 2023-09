Ex-recebedor da NFL Mike Williams morto aos 36 anos após acidente em canteiro de obras

Ex-recebedor da NFL Mike Williams – vice-campeão do Estreante Ofensivo do Ano em 2010 – morreu após um acidente recente em um canteiro de obras.

De acordo com um Página GoFundMe criado pela família de Williams, o ex-Tampa Bay Buccaneers sofreu um “grave ferimento na cabeça” há alguns dias, quando uma viga de aço caiu sobre ele … causando “paralisia completa em seu braço direito, bem como na parte inferior do corpo de da cintura para baixo.”

Infelizmente, a família de Williams diz que sua condição piorou nos dias seguintes… e Jon Scott do Spectrum News 1 relatou na segunda-feira que ele faleceu.

A notícia de sua morte na noite de segunda-feira abalou o mundo do futebol… com seu ex-companheiro de equipe, Gerald McCoytwittando que ele ficou arrasado ao saber do falecimento.