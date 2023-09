Excelente NOTÍCIA do AUXÍLIO-DOENÇA do INSS; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente uma nova medida que promete reduzir o tempo de espera para a concessão do auxílio doença, conhecido como benefício por incapacidade temporária. Com a implementação dessa iniciativa, o governo federal espera que o processo de análise e aprovação do benefício seja concluído em até 30 dias, agilizando o atendimento aos trabalhadores que precisam desse suporte.

A Demanda por Auxílio Doença

Atualmente, há uma grande demanda de aproximadamente 637 mil segurados aguardando a realização da perícia médica, etapa essencial para a concessão do auxílio doença pelo INSS. Esse alto número de solicitações resulta em um tempo médio de espera de 180 dias. Para solucionar esse problema, o governo federal criou a ferramenta Atestemed, que permitirá o envio de documentos pela internet, agilizando o processo e reduzindo o tempo de espera.

Quem Pode Utilizar a Nova Ferramenta do INSS?

A nova ferramenta do INSS estará disponível para trabalhadores que necessitam de afastamento médico temporário de até 180 dias, o equivalente a seis meses. Através dessa ferramenta, o segurado poderá enviar seu atestado médico, que será validado remotamente pelo INSS, dispensando a necessidade de comparecer pessoalmente à uma consulta com o perito do Instituto. No entanto, inicialmente, o envio de atestados médicos pela internet estará disponível apenas para os trabalhadores que já possuem exame pericial marcado em uma agência da Previdência Social.

Caso o benefício seja negado após o envio da documentação online, o trabalhador ainda poderá comparecer presencialmente na data da perícia já agendada e refazer o pedido do auxílio doença.

Como Enviar o Atestado Online para o INSS?

Para agilizar o processo, o segurado precisará fotografar seu atestado médico, garantindo que o documento esteja legível e sem rasuras. Além disso, é importante verificar se o atestado contém as informações obrigatórias durante a análise da concessão do benefício, como:

Nome completo do segurado;

Data de emissão, que não deve ultrapassar o período de 90 dias do requerimento;

Diagnóstico por extenso ou código da CID;

Assinatura do profissional de saúde;

Identificação do médico, contendo nome, registro no conselho de classe, Ministério da Saúde ou carimbo;

Data de início do repouso;

Prazo de recuperação.



Você também pode gostar:

Após garantir que o atestado esteja completo e correto, o documento deverá ser enviado por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos Android e iOS, ou pelo site oficial do INSS. Através do aplicativo ou site, o segurado deverá seguir os seguintes passos para realizar o envio do atestado médico:

Acesse o aplicativo ou site do INSS; Selecione a opção “Pedir benefício por incapacidade”; Clique em “Novo requerimento”; Selecione “Benefício por incapacidade (auxílio doença)” e avance; Informe seus dados pessoais e trabalhistas; Selecione o sinal de “+” abaixo da tela e envie seus documentos pessoais, o atestado e laudo médico; Clique em “Anexar” e avance a cada documento enviado; Informe o CEP da sua residência; Selecione a caixa que declara a leitura e concordância com as informações fornecidas; Avance para concluir o envio.

Após completar essas etapas, os documentos serão encaminhados para análise do INSS. O status do pedido poderá ser acompanhado virtualmente pelo site ou portal do Meu INSS. Caso haja dúvidas, é possível entrar em contato com a central telefônica do INSS através do número 135 para obter orientações com um atendente.

As novas medidas adotadas pelo INSS para agilizar a concessão do auxílio doença representam uma excelente notícia para os trabalhadores que necessitam desse benefício. Com a possibilidade de envio de atestados médicos pela internet, espera-se uma redução significativa no tempo de análise e aprovação, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente. Essa iniciativa demonstra o comprometimento do governo em melhorar os serviços prestados pelo INSS e proporcionar suporte adequado aos cidadãos em momentos de incapacidade temporária.