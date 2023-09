EXCELENTE NOTÍCIA para pessoas que vivem com DIABETES é divulgada pelo Governo

A diabetes é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, especificamente, a incidência dessa doença é preocupante, uma vez que o país ocupa o quinto lugar no ranking mundial, com cerca de 16,8 milhões de adultos diagnosticados com diabetes tipo 2.

Diante dessa realidade, o Ministério da Saúde está empenhado em promover a prevenção e o cuidado adequado para os brasileiros em risco de desenvolverem essa doença crônica.

Pesquisa Inédita para Identificar e Cuidar de Pessoas com Risco de Diabetes

Em parceria com a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Ministério da Saúde está realizando uma pesquisa inédita para avaliar como as pessoas com alto risco de desenvolver diabetes tipo 2 são identificadas e recebem os cuidados necessários no Sistema Único de Saúde (SUS). Essa iniciativa é parte do Programa de Prevenção de Diabetes (Proven-Dia), desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

A pesquisa tem o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes e busca preencher uma lacuna importante no cenário nacional: a falta de informações sobre como as pessoas com alto risco de desenvolver diabetes estão sendo cuidadas. O objetivo é estimar como o cuidado ao paciente com alto risco de desenvolver diabetes tipo 2 é realizado.

Para isso, profissionais de saúde e instituições, como unidades de saúde, hospitais e clínicas particulares, serão questionados sobre suas práticas e abordagens.

Importância da Participação dos Profissionais de Saúde

A participação ativa dos profissionais de saúde e gestores dos serviços de saúde é essencial para compreendermos o cenário e promovermos melhorias na qualidade dos serviços oferecidos aos brasileiros em risco de desenvolver diabetes. Angela Bersch, pesquisadora do Proven-Dia e professora assistente da Harvard School Public Health, destaca a importância dos resultados dessa pesquisa para a organização de propostas assertivas e aplicáveis.

Os dados coletados na pesquisa serão fundamentais para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos e, consequentemente, melhorar a vida de milhares de brasileiros. Por isso, é fundamental que os profissionais de saúde e gestores dos serviços de saúde participem ativamente dessa iniciativa.



Benefícios para o SUS

O tratamento da diabetes tem um impacto econômico significativo no SUS. A falta de ações preventivas leva a uma utilização massiva dos serviços de saúde, resultando em perda de produtividade e demanda por cuidados prolongados para tratar as complicações crônicas da doença, como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e pé diabético.

Nesse contexto, projetos como o Proven-Dia são relevantes, pois visam à prevenção da diabetes e à avaliação de sua eficácia, bem como à compreensão de sua relevância e aplicabilidade prática. As considerações levantadas por essa pesquisa auxiliarão na construção de um programa mais amplo e adaptado à realidade brasileira, contribuindo para a melhoria da saúde da população e para a redução do impacto econômico no sistema de saúde.

Sobre o Programa Proadi-SUS

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Ministério da Saúde (Proadi-SUS) foi criado em 2009 com o objetivo de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada.

Atualmente, o programa conta com a participação de seis hospitais sem fins lucrativos que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão, incluindo a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hcor, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital Sírio-Libanês.

Essa parceria entre o Ministério da Saúde e esses hospitais de excelência fortalece o SUS e permite a implementação de ações efetivas para a prevenção e o cuidado adequado da diabetes no Brasil.

Ademais, a pesquisa inédita realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Beneficência Portuguesa de São Paulo é de extrema importância para a prevenção e o cuidado adequado da diabetes no Brasil. Com a participação ativa dos profissionais de saúde e gestores dos serviços de saúde, será possível entender o cenário atual e propor melhorias para a qualidade dos serviços oferecidos aos brasileiros em risco de desenvolver diabetes tipo 2.

A prevenção da diabetes é fundamental para evitar complicações crônicas e reduzir o impacto econômico no SUS. Portanto, é essencial que essa pesquisa seja amplamente divulgada e que os profissionais de saúde e gestores dos serviços de saúde participem ativamente, contribuindo para a construção de um programa efetivo e adaptado à realidade brasileira.

Com a união de esforços, poderemos melhorar a vida de milhares de brasileiros e promover uma saúde mais equitativa e sustentável para todos.