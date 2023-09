EXCELENTE notícia sobre o Nubank e Mercado Pago acaba de sair; Confira o comunicado

O mercado de neobanks no Brasil continua a demonstrar sinais de saturação e indica um cenário de maior consolidação, de acordo com a pesquisa mais recente realizada pelo Bank of America (BofA). O estudo mensal, em parceria com a consultoria Sensor Tower, que utiliza dados da Google Play e da Apple Store, apontou para um movimento que já vinha sendo observado nas edições anteriores.

Segundo os dados divulgados, os líderes de mercado, Nubank e Mercado Pago, continuaram a expandir sua fatia de mercado em agosto. Em contrapartida, todas as outras empresas do setor combinadas enfrentaram uma perda de 2,2 milhões de usuários no mesmo período.

O que são neobanks?

Neobanks, também conhecidos como bancos digitais, são instituições financeiras que operam principalmente de forma digital, oferecendo serviços bancários e financeiros por meio de aplicativos móveis e plataformas online. Esses bancos operam em grande parte sem uma rede de agências físicas e dependem da tecnologia para fornecer serviços bancários. Veja as principais características dos neobanks:

Acesso via Aplicativos: Os clientes acessam suas contas e realizam transações bancárias por meio de aplicativos móveis ou plataformas online, tornando o processo rápido e conveniente.

Baixas Taxas ou Tarifas Gratuitas: Neobanks muitas vezes oferecem taxas mais competitivas e, em alguns casos, até mesmo serviços gratuitos, como contas correntes sem taxas mensais.

Foco na Experiência do Usuário: Eles tendem a priorizar a facilidade de uso e a experiência do cliente, com interfaces amigáveis e processos simplificados.

Rápida Inovação: Neobanks frequentemente introduzem novos recursos e serviços financeiros de forma mais ágil do que os bancos tradicionais.

Ausência de Agências Físicas: A principal distinção é que eles não possuem agências bancárias físicas, o que os torna mais eficientes em termos de custos operacionais.

Neobanks têm ganhado popularidade em muitos países devido à sua conveniência, baixas taxas e capacidade de adaptação às preferências dos consumidores. No entanto, é importante notar que a regulamentação bancária varia de país para país, e os neobanks podem estar sujeitos a regulamentações financeiras específicas.

Nubank conquista novos clientes

De acordo com a pesquisa mais recente realizada pelo Bank of America (BofA), os principais destaques no cenário dos neobanks brasileiros em agosto foram os líderes de mercado, Nubank e PicPay.



Enquanto isso, o Banco Inter manteve sua base de clientes estável em comparação com o mês anterior, enquanto o PagBank (anteriormente conhecido como PagSeguro) e o Banco Pan enfrentaram uma diminuição na quantidade de clientes ativos em um cenário marcado pela competição acirrada.

Os números da pesquisa apontam que o Nubank e PicPay continuaram a expandir sua participação de mercado, consolidando suas posições como líderes do setor. Essas instituições registraram um aumento notável na quantidade de clientes ativos em agosto, demonstrando sua capacidade de atrair e reter uma base de clientes sólida.

No entanto, a pesquisa também destaca desafios para outras empresas do setor. O PagBank, que passou por uma rebrandização recente, e o Banco Pan enfrentaram uma queda na quantidade de clientes ativos mês após mês. Isso ressalta a dinâmica competitiva do mercado de neobanks, onde a capacidade de inovação, a qualidade dos serviços oferecidos e a capacidade de atrair e manter clientes desempenham um papel crucial na determinação do sucesso das instituições financeiras digitais.