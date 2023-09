Nos últimos tempos, uma tendência que ganha cada vez mais força no ambiente corporativo é a nova jornada de trabalho, que visa reduzir os dias de serviço sem comprometer a eficiência.

Nova jornada de trabalho de 4 dias: existe um caminho para reduzir a carga horária?

Esta inovação já está em teste no Brasil, com várias empresas aderindo ao modelo que já se provou bem-sucedido em outros países. Entenda como você pode negociar e conquistar uma redução na sua carga horária, além de destacar as vantagens dessa abordagem para empresas e funcionários.

Uma iniciativa para o bem-estar mental

Uma das principais motivações por trás dessa mudança é a preocupação com a saúde mental dos colaboradores. De acordo com um levantamento realizado pela plataforma de saúde física e mental Conexa, o número de casos de esgotamento, conhecido como burnout, cresceu 30% nos primeiros sete meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano de 2022.

Esse dado alarmante evidencia a necessidade de adotar medidas que aliviem a pressão sobre os profissionais e promovam um ambiente de trabalho mais saudável.

Quais são os benefícios da nova jornada de trabalho de 4 dias?

A organização sem fins lucrativos 4 Day Week Global lidera os testes do modelo em todo o mundo e recentemente divulgou resultados impressionantes.

Em um estudo que comparou o desempenho de empresas nos EUA, Canadá, Reino Unido e Irlanda antes e após a implementação da nova jornada de trabalho, foram observados os seguintes benefícios:



Você também pode gostar:

Diminuição das queixas de esgotamento

68% das empresas registraram uma redução nas reclamações dos funcionários em relação ao esgotamento.

Facilidade em atrair talentos

63% das empresas afirmam que se tornou mais fácil atrair novos talentos após a implementação do modelo.

Aumento na capacidade de trabalho

54% das empresas relataram um aumento na capacidade de trabalho de seus funcionários.

Menos demissões e aumento nas receitas

42% das empresas viram uma diminuição nas demissões. 36% das empresas registraram um aumento nas receitas. O modelo proposto pela 4 Day Week Global adota o conceito 100-80-100: os funcionários recebem 100% do salário, trabalham 80% do tempo e mantêm 100% da produtividade.

Desse modo, demonstrando que é possível alcançar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal sem prejudicar os resultados financeiros.

Negociando a redução da carga horária

Se você deseja aderir à nova jornada de trabalho de 4 dias, é importante seguir algumas diretrizes para uma negociação bem-sucedida:

Antes de fazer qualquer pedido, avalie suas responsabilidades e a viabilidade de cumprir suas tarefas em um período reduzido. Certifique-se de que suas ações justifiquem seu pedido.

Saiba o que pedir

Entenda as diferentes formas de flexibilização do horário de trabalho, como trabalho híbrido, meio período ou redução nos dias de trabalho, e decida qual se adequa melhor às suas necessidades.

Em suma, escreva um documento formal explicando seu pedido. Evite fazer comparações com outros colegas e seja específico sobre o que deseja. Isso tornará a negociação mais séria e evitará mal-entendidos.

Coloque-se no lugar da empresa

Considere se seu pedido é realista e se a empresa pode atendê-lo. Lembre-se de que a empresa precisará se adaptar à sua solicitação, então, se for bem-sucedido, é improvável que possa alterá-la rapidamente.

Em resumo, a nova jornada de trabalho de 4 dias está ganhando espaço como uma abordagem eficaz para reduzir a carga horária sem prejudicar a produtividade.

Se você deseja aderir a esse modelo, siga as dicas acima para uma negociação bem-sucedida, lembrando-se de que o acordo deve ser benéfico tanto para o trabalhador quanto para a empresa.

Dessa forma, é possível priorizar o bem-estar dos funcionários e buscar um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Portanto, é cabível negociar de forma positiva, considerando os benefícios envolvidos na relação de trabalho.