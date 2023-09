Extrafruti ABRE VAGAS para inúmeras funções; Saiba mais!

A Extrafruti, importante rede de mercados especializada em Gestão de Frutas, Flores, Legumes e Verduras, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no Sudeste do país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos em aberto:

Assistente de Atendimento Área de Pessoas – Viana – ES – Efetivo;

Assistente de Departamento Pessoal – Viana – ES – Efetivo;

Auxiliar de Expedição | Pessoa com Deficiência (PCD) – Viana – ES;

Jovem Aprendiz – Vitória – ES – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Santa Maria de Jetibá – ES – Aprendiz;

Banco de Talentos – Serra, Vitória e Vila Velha – ES – Banco de talentos;

Promotor de Vendas – Serra – ES – Efetivo;

Promotor de Vendas – Cachoeiro de Itapemirim – ES – Efetivo;

Promotor de Vendas – Guarapari – ES – Efetivo;

Promotor de Vendas – Vitória – ES – Efetivo.

Mais sobre a Extrafruti

Sobre a empresa, podemos frisar que a Extrafruti é uma empresa capixaba que está há mais de 17 anos levando o frescor da horta para seus clientes. Além disso, seus funcionários são treinados e capacitados, oferecendo todo o suporte e uma melhor experiência de compra.

Por fim, além de estar presente em vários locais do ES, o grupo também está presente em São Paulo, com uma loja dentro da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais (CEAGESP), localizada na Vila Leopoldina.

Confira alguns dos benefícios oferecidos:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Acolhimento psicológico;

Seguro de vida;

Vale Transporte;

Frutas na empresa;

Vale Alimentação ou Alimentação na empresa;

Programa de Orientação Nutricional;

Descontos em instituições de ensino;

PLR – Participação nos Resultados da Extrafruti;

Momentos de desenvolvimento;

Programa de Oportunidades Internas para alavancar sua carreira.

Como se inscrever em uma das vagas?



Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

