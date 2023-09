‘F *** Espinoza’: Dana White reage à reportagem sobre o fim do Showtime Boxing

O presidente do UFC, Dana White, mal conseguiu responder a uma reportagem sobre o fim do Showtime Boxing antes de amaldiçoar Stephen Espinoza.

White controlou o departamento liderado por Espinoza do canal a cabo premium que foi recentemente absorvido pelo serviço de streaming Paramount +. Então White revelou seus verdadeiros sentimentos sobre o executivo, com quem entrou em conflito repetidamente durante a promoção de “The Money Fight” entre Floyd Mayweather e Conor McGregor.

“Isso é incrivelmente lamentável”, brincou White na coletiva de imprensa pós-luta da 7ª temporada do DWCS, semana 8. “A produção desse show é fantástica, o cara que dirige o boxe Showtime é um grande ser humano. É uma pena ouvir isso.

“F *** Espinoza, e já era hora de esse produto de merda sair do ar.”

O destino do Showtime Boxing e do Bellator MMA permanece uma questão em aberto no ramo, embora vários lutadores tenham confirmado que a promoção do MMA está em declínio e pode ser adquirida pelo promotor rival PFL – ou deixar de existir.

White estava reagindo a um mensagem do usuário X Rafque escreveu na terça-feira que o Showtime Boxing, após 37 anos no esporte, não transmitirá mais nenhum evento de boxe a partir de 2024. Um representante da Showtime reconheceu a mensagem e a reação de White à notícia, mas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Luta de MMA.

O relacionamento de White com Espinoza azedou com a promoção de “The Money Fight” e com os relatos de suas proezas de bilheteria. White explodiu com o executivo depois que ele colocou a luta de boxe de 2017 em segundo lugar nas compras domésticas de pay-per-view, atrás da “Luta do Século” de Mayweather. White afirmou que foi o pay-per-view número 1 de todos os tempos, atraindo cerca de 7 milhões de compras internacionalmente.

Desde então, White aproveitou várias oportunidades para atingir Espinoza diretamente, alegando que a Showtime estava definhando sob a direção do executivo. White não foi o único a entrar em conflito com Espinoza durante a promoção de “The Money Fight”; McGregor chamou o executivo de “doninha” e o acusou de estar por trás de problemas de áudio durante uma turnê de imprensa do evento.

O desdém de White pela Showtime vai além de Espinoza, entretanto. Ele entrou em conflito com o chefe anterior do canal, Ken Hershman, sobre as operações do extinto Strikeforce liderado pelo atual presidente do Bellator, Scott Coker. A aquisição de sua promoção rival de MMA pelo UFC desencadeou uma investigação da FTC sobre suas práticas comerciais. A investigação foi encerrada sem qualquer ação adversa tomada contra o UFC.