Faça isso e ganhe um LIMITE de R$ 5 MIL em sua CONTA

O Nubank é uma instituição financeira que busca simplificar a vida financeira das pessoas e ajudá-las a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. O cartão de crédito oferecido pelo Nubank é uma ferramenta importante de planejamento e organização financeira. Neste artigo, vamos explorar algumas práticas e opções que podem te ajudar a conseguir um aumento no limite do seu cartão Nubank, podendo chegar a até R$5.000.

Concentre seus gastos no cartão de crédito

Uma das maneiras de aumentar o limite do seu cartão Nubank é concentrar todos os seus gastos nele. Ao utilizar apenas o cartão do Nubank como meio de pagamento prioritário, você demonstra que está explorando ao máximo o limite disponível. Utilize o cartão de crédito para pagar por compras menores do dia a dia, como na padaria, farmácia ou banca de jornal. Essas compras, somadas, contribuirão para aumentar o seu gasto total no cartão.

Pague a fatura em dia

Pagar a fatura do cartão Nubank em dia e o valor total é fundamental para aumentar o seu limite de crédito. Atrasar o pagamento ou não pagar o valor total pode afetar negativamente a sua relação com o Nubank e diminuir as chances de obter um aumento no limite. Cumprir com as obrigações financeiras é um fator importante para o Nubank avaliar a confiança e o risco de oferecer crédito. Portanto, programe suas contas, equilibre os gastos e evite gastar mais do que pode pagar.

Utilize a opção de Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido é uma opção oferecida pelo Nubank que permite aumentar ainda mais o seu poder de compra. Com essa opção, você pode transformar o dinheiro investido em limite para o cartão de crédito, sem a necessidade de passar por uma análise de crédito. O Nu Limite Garantido utiliza o valor guardado em uma Caixinha na modalidade de RDB e também o valor investido pelo app em títulos do Tesouro Direto como garantia de pagamento da sua fatura.

Para utilizar o Nu Limite Garantido, basta acessar a opção “Meus limites” dentro da área de cartão de crédito no aplicativo Nubank. Lá, você pode criar o Nu Limite Garantido e transferir o valor desejado da sua conta para a Caixinha como garantia. O limite do seu cartão de crédito será atualizado imediatamente.

Se você já teve o nome negativado e deseja construir um histórico de crédito, o cartão Nubank oferece a Função para Construir Limite. Essa função permite reservar um valor da sua conta do Nubank como limite de crédito. Por exemplo, se você deseja ter um limite de R$200 para fazer compras no crédito, é possível reservar esse valor na sua conta.

O dinheiro reservado como limite não tem rendimentos, mas fica disponível para uso no crédito. Conforme você utiliza o cartão e realiza o pagamento da fatura em dia, suas chances de ganhar um limite preaprovado aumentam. Para utilizar a Função para Construir Limite, basta acessar a opção “Reservar valor como limite” no aplicativo Nubank e selecionar o valor desejado.

Preste atenção na sua próxima avaliação pelo app

O Nubank realiza análises recorrentes dos perfis dos clientes para avaliar a possibilidade de aumentar o limite dos cartões. Através da ferramenta Evolução de Limite, disponível no app, os clientes podem visualizar as datas das próximas análises. Essa ferramenta também oferece dicas de ações e hábitos que podem ajudar a aumentar o limite. Para acessar a Evolução de Limite, basta selecionar a opção “Meus limites” na área de cartão de crédito do app e verificar as informações disponíveis.

Aumentar o limite do seu cartão Nubank para R$5.000 pode ser possível seguindo algumas práticas e utilizando as opções oferecidas pela instituição. Concentrar seus gastos no cartão de crédito, pagar a fatura em dia, utilizar o Nu Limite Garantido e a Função para Construir Limite são algumas das maneiras de aumentar suas chances de obter um limite maior. Além disso, prestar atenção nas próximas avaliações e seguir as dicas oferecidas pelo app podem ser fundamentais para alcançar esse objetivo. Lembre-se sempre de utilizar o cartão de crédito de forma consciente e responsável, evitando gastar mais do que pode pagar.