Comprar casa com FGTS é uma opção viável para muitas pessoas que desejam realizar o sonho da casa própria. Isso porque, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), é um recurso financeiro importante que pode ser utilizado na aquisição de um imóvel.

No entanto, para aproveitar essa oportunidade, é necessário seguir algumas orientações e requisitos.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você possa entender como comprar sua casa com o FGTS. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Faça isso se quiser comprar casa com FGTS: Entenda o benefício

Primeiramente, antes de entender como comprar casa com o FGTS, é importante entender esse benefício. Sendo assim, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma poupança obrigatória que o empregador deposita mensalmente em nome do trabalhador, equivalente a 8% do valor do salário.

Esse recurso é uma espécie de seguro para o trabalhador em situações como:

Demissão sem justa causa;

Doenças graves;

Aposentadoria;

Para a compra da casa própria, entre outros.

Verifique os requisitos

Além disso, antes de pensar em comprar uma casa com o FGTS, é fundamental verificar se você atende aos requisitos necessários. Para isso, é preciso observar alguns critérios, como:



Ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, consecutivos ou não, na mesma empresa ou em empresas diferentes;

Não ser proprietário de outro imóvel residencial no mesmo município ou região metropolitana onde trabalha ou reside, incluindo parceiros ou companheiros;

Não possuir outro financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em qualquer parte do país.

Consulte o saldo do FGTS

Ademais, outra parte importante do processo é a consulta do saldo. Assim sendo, você pode se valer do site da Caixa Econômica Federal ou do aplicativo FGTS para realizar essa consulta. Desse modo, certifique-se de que os valores disponíveis são suficientes para a aquisição do imóvel desejado.

Conheça as modalidades de retirada do benefício

O trabalhador pode utilizar o FGTS em diferentes modalidades para compra de imóveis. Os principais são:

Amortização ou liquidação de dívida: Caso você tenha um financiamento imobiliário, é possível utilizar o FGTS para amortizar ou quitar parte do saldo devedor, liquidando o valor das parcelas;

Pagamento de parte do valor do imóvel: Além disso, você pode utilizar o FGTS para dar entrada ou reduzir o valor do financiamento na compra de um imóvel novo ou usado;

Pagamento do seguro do financiamento: O FGTS também serve para pagar o seguro obrigatório em financiamentos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH);

Consórcio imobiliário: Finalmente, é possível utilizar o FGTS para oferecer lances ou complementar o valor das parcelas em um consórcio de imóveis.

Verifique as limitações

Embora o Fundo de Garantia seja uma opção vantajosa para a compra de imóveis, é importante estar ciente de algumas limitações. Por exemplo, não é possível utilizar o saldo do fundo para a compra de terrenos sem construção, imóveis comerciais ou para reformas.

Além disso, o valor máximo do imóvel que o trabalhador pode adquirir com o benefício varia de acordo com a região do país. Portanto, é fundamental verificar os limites estabelecidos para a sua área de interesse.

Esteja atento aos impostos e juros

Ao utilizar o FGTS na compra de um imóvel, é importante considerar as taxas e juros aplicados no financiamento. Dessa forma, compare as opções que diferentes instituições financeiras oferecem para obter as melhores condições.

Consulte um especialista

Ademais, para garantir que você esteja seguindo todos os procedimentos corretamente e aproveitando ao máximo os benefícios do benefício, é aconselhável consultar um especialista em financiamento imobiliário ou um agente da Caixa Econômica Federal.

Esteja preparado para a documentação

A compra de um imóvel envolve uma série de documentos e trâmites burocráticos. Sendo assim, é crucial estar preparado para apresentar toda a documentação necessária, como:

Comprovantes de renda;

RG;

CPF;

Carteira de trabalho, entre outros.

Acompanhe as mudanças no FGTS

Por fim, como mencionado anteriormente, o FGTS está sujeito a mudanças e ajustes. Assim sendo, é importante estar sempre atualizado sobre possíveis alterações nas regras de utilização do benefício para compra de imóveis.

Lembre-se que comprar um imóvel com os valores do Fundo de Garantia é uma oportunidade que pode tornar o sonho da casa própria uma realidade. No entanto, é essencial seguir os requisitos e orientações para garantir uma transação bem executada.

Agora que você já sabe o que fazer para comprar casa com FGTS, siga as instruções e fique atento a todos os detalhes, a fim de concluir todos os trâmites sem nenhum problema!