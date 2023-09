Facebook e Instagram terão recurso para alertar sobre desaparecimento de crianças no Brasil (Confira!)

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, fez um anúncio no dia 30 de agosto, sobre o lançamento de um recurso para suas plataformas, que deverá alertar seus usuários sobre o desaparecimento de crianças no Brasil. Todavia, a novidade apresentada pela companhia é uma parceria com o Ministério da Justiça.

Desse modo, os usuários do Facebook e Instagram, que estiverem a até 160 quilômetros do local onde a criança desapareceu, irão receber um aviso. O novo recurso desenvolvido pela Meta se chama Amber Alerts. Os alertas estarão dispostos nos feeds das redes sociais, e apresentarão mensagens importantes.

Analogamente, os usuários das plataformas receberão em seus feeds, algumas fotos da criança, descrições das roupas que elas estavam utilizando quando desapareceram, e outras informações. Vale ressaltar que essa funcionalidade desenvolvida pela Meta não é nova, ela está disponível em mais de 30 países.

O novo recurso do Facebook e Instagram teve seu lançamento em fase de testes nos estados do Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal. Espera-se que haja uma expansão da funcionalidade para outros estados da federação nos próximos meses. Dessa forma, os usuários poderão ajudar a achar essas crianças desaparecidas.

Funcionalidade no Facebook

Analogamente, é conveniente observar que o Amber Alerts já é bastante conhecido nos Estados Unidos. Ele faz parte do dia a dia dos usuários de diversas plataformas, em vários estados e cidades do país. Nestas regiões quando há o desaparecimento de uma criança, há o disparo de alertas e o envio de mensagens.

Em síntese, essas informações são enviadas para vários números de telefone, com informações e dados importantes, sobre a criança desaparecida e seu possível sequestrador. A partir de agora, através do novo recurso, os usuários do Facebook e Instagram receberão um alerta, e poderão obter referências sobre o caso.

O objetivo principal dessa proposta é o de incentivar a colaboração das pessoas nas investigações sobre as crianças desaparecidas. Os usuários poderão, dessa maneira, apresentar informações importantes às autoridades. Segundo a Meta, as plataformas acionam o Amber Alerts em situações críticas de desaparecimento de crianças.

O alerta aos usuários do Facebook e Instagram também é acionado em casos suspeitos, ou quando houver um caso de risco iminente de morte, ou lesão à criança desaparecida. Aliás, a parceria com o Ministério da Justiça, segundo a Meta, foi essencial para o desenvolvimento da nova funcionalidade no Brasil.



Você também pode gostar:

Alerta no Facebook e Instagram

Em suma, as equipes responsáveis pelas redes sociais, receberam uma capacitação para que pudessem atuar junto ao novo sistema. Elas deverão garantir a distribuição dos alertas de maneira ágil e eficiente. De acordo com as autoridades competentes, elas esperam que haja uma redução expressiva no caso de crianças desaparecidas.

Quando os usuários do Facebook e Instagram clicarem em um alerta sobre crianças desaparecidas em sua região, eles poderão obter maiores informações e detalhes sobre o desaparecimento do menor de idade. Quanto as autoridades identificarem um caso suspeito, elas irão informar a Meta, desenvolvedora das redes sociais.

Após esse processo, o Facebook e o Instagram irão disseminar o alerta para todos os usuários das redes sociais que estiverem perto da região onde a criança desapareceu. Vale ressaltar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, estava presente no lançamento da Meta para o novo recurso de suas plataformas em Brasília.

Os Amber Alerts foi lançado nos Estados Unidos na década de 1990, e ajudava no combate ao rapto de crianças no país. O nome é um anacrônico em inglês para America ‘s Missing: Broadcast Emergency Response, ou seja, Desaparecidos da América: Transmissão de Resposta de Emergência.

Amber Alerts

Em suma, o nome do recurso do Facebook e Instagram para alertar seus usuários sobre uma criança desaparecida, é uma homenagem da Meta a Amber Hagerman, uma garota americana de nove anos sequestrada e morta no Texas, estado norte-americano. Espera-se que ele ajude a solucionar diversos casos no país.

Em conclusão, a nova funcionalidade presente nas redes sociais, podem fazer com que os seus usuários atuem diretamente no caso, informando às autoridades competentes qualquer evento suspeito. O Governo Federal, através do Ministério da Justiça apoia a iniciativa da Meta e auxilia no combate ao sequestro de crianças.