Facta ABRE CARGOS no Sul e Sudeste do BRASIL

A Facta, empresa financeira que buscar oferecer as melhores condições de empréstimos do Brasil para servidores públicos, aposentados e pensionistas, e assalariados, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos em aberto:

Gerente Comercial (Consignados) – São José do Rio Preto – SP – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Criciúma – SC – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Santo Ângelo – RS – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Chapecó – SC e Caxias do Sul – RS -Atendimento;

Assistente de Compras – Porto Alegre – RS – Compras;

Assistente Operacional – PCD – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Supervisor (a) de Vendas – Sapucaia do Sul – RS – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas – Tramandaí – RS – Venda Externa;

Supervisor (a) de Vendas – Cidade – Itajaí – SC – Atendimento.

Mais sobre a Facta

Sobre a Facta, podemos frisar que a empresa tornou-se sinônimo de qualidade e credibilidade no mercado de empréstimo consignado ao longo destes 26 anos. Tendo como compromisso o fortalecimento de sua marca, atuando como correspondente bancária entre os clientes finais e as instituições financeiras conveniadas.

Em duas décadas de atuação vem crescendo cada vez mais com suas lojas espalhadas pelo Brasil. É exemplo de gestão idônea, bom relacionamento com seus parceiros, e qualidade no atendimento a mais de um milhão de pessoas.

Para chegar a esse patamar, a Facta conta com a dedicação de seus agentes e colaboradores. Sua missão é garantir a excelência na entrega do serviço, maximizando valores para os Clientes, Agentes e Colaboradores.

Como enviar o seu portfólio?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



