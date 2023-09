Faculdade Cásper Líbero recebe inscrições para o Vestibular 2024

A Faculdade Cásper Líbero está com as inscrições abertas para o Vestibular 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024 em diversos cursos de graduação ofertados pela instituição de forma presencial.

Poderão se inscrever no Vestibular 2024 para concorrer às vagas ofertadas os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal.

De acordo com a instituição, o período de inscrição para o Vestibular 2024 segue aberto até as 23h59 do dia 25 de outubro para a Prova Tradicional. Para os demais processos as inscrições seguem abertas até o preenchimento das vagas autorizadas

Confira a seguir mais informações sobre o processo seletivo e como se inscrever no Vestibular 2024 da Faculdade Cásper Libero!

Vestibular 2024: Inscrições abertas

Como acontece tradicionalmente, a faculdade está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site do Vestibular, escolher o curso de graduação desejado, a forma de seleção e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, os estudantes deverão informar todos os seus dados pessoais e escolares e encaminhar todos os documentos solicitados (de acordo com o processo seletivo escolhido).



Após preencher o requerimento de inscrição e enviar os documentos, é necessário pagar a taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade de seleção escolhida pelo candidato.

O pagamento deve ser feito por meio de boleto bancário a ser impresso no ato da inscrição, em qualquer agência bancária ou no próprio site da Faculdade, com cartões de crédito ou débito.

Formas de ingresso

Conforme estabelecido no edital, para selecionar novos alunos para ingresso em 2024, a Faculdade estabeleceu diversas formas de ingresso. Desse modo, no momento da inscrição os candidatos devem optar por um dos seguintes processos seletivos:

Prova Tradicional do Vestibular 2024/1;

Processo seletivo através da nota do ENEM;

Analise curricular do desempenho do Ensino Médio;

Participação em oficina e entrevista com o coordenador de curso;

Exames Vestibulares da Cásper 2023 (vestibular de verão ou inverno), 2022 ou 2021;

Portadores de diploma de ensino superior.

Os candidatos que optarem por usar as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderão usar os desempenhos obtidos em uma das três últimas edições do exame: 2020, 2021 ou 2022.

Aqueles que escolherem a seleção via desempenho do Ensino Médio deverão anexar o histórico escolar no momento da inscrição. Já os estudantes que optarem pela Prova Tradicional deverão responder uma avaliação aplicada pela Faculdade Cásper Líbero.

O valor da taxa de inscrição é R$ 140,00, para o exame vestibular tradicional, e de R$ 30,00 para a modalidade média global, seleção pela nota do ENEM, análise curricular do ensino médio e participação em oficina e entrevista.

Prova Tradicional

De acordo com o edita, a prova do vestibular tradicional acontecerá no dia 29 de outubro de 2023, das 9h às 12h. A avaliação será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação do exame será realizada on-line. Desse modo, os candidatos receberão um tutorial para o uso da ferramenta digital uma semana antes do exame.

Oferta de vagas

Ao todo, a Faculdade Cásper Líbero está ofertando 740 vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades são para quatro opções de cursos de graduação e estão distribuídas da seguinte maneira:

Jornalismo : 280 vagas (Vestibular Tradicional) e 20 vagas (demais processos).

: 280 vagas (Vestibular Tradicional) e 20 vagas (demais processos). Publicidade e Propaganda : 100 vagas (Vestibular Tradicional) e 100 vagas (demais processos).

: 100 vagas (Vestibular Tradicional) e 100 vagas (demais processos). Relações Públicas : 75 vagas (Vestibular Tradicional) e 75 vagas (demais processos).

: 75 vagas (Vestibular Tradicional) e 75 vagas (demais processos). Rádio, TV e Internet: 50 vagas (Vestibular Tradicional) e 40 (demais processos).

Confira o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais informações.