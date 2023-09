Faculdade Mackenzie aplica provas neste domingo (24)

A Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná é uma instituição de nível superior e particular com sede na cidade de Curitiba, Paraná.

Dentre tantas outras opções de oportunidades, a instituição oferece o curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o país.

Os candidatos que irão participar da próxima edição do Vestibular de Medicina 2024 da Mackenzie devem ficar atentos: as provas serão aplicadas de forma presencial neste domingo, dia 24 de setembro.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar e o que será exigido, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Evangélica Mackenzie. Confira!

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: provas serão aplicadas neste domingo (24)

Conforme previsto pelo edital do processo seletivo, a Faculdade Mackenzie irá aplicar uma prova para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. O exame será realizado neste domingo, dia 24 de setembro, das 14h às 19h.

Os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30 e nenhum candidato poderá entrar no local de provas depois desse horário. Dessa forma, é recomendado que os estudantes cheguem com uma hora e meia de antecedência.

A prova será aplicada somente na cidade de Curitiba, Paraná. O ensalamento já está disponível e os participantes devem consular o próprio local de prova e número da sala no site da Faculdade Mackenzie.



Os candidatos deverão usar caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para assinalar as respostas da Prova Escrita Objetiva no cartão de respostas. Além disso, os participantes devem levar também o próprio comprovante de inscrição no Vestibular de Medicina ou o comprovante do pagamento da taxa de inscrição e um documento de identidade original. A lista com os documentos de identidade que serão aceitos pela Mackenzie está disponível no edital do processo seletivo.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Faculdade Mackenzie e confira mais informações sobre a realização das provas.

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: estrutura das provas

É importante destacar que a prova do Vestibular de Medicina será dividida em duas partes: prova escrita objetiva, contendo 80 questões de múltipla escolha, e prova de redação.

Na prova escrita, os candidatos deverão responder 25 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 15 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 30 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 10 questões de Matemática e suas Tecnologias. Cada uma das quatro áreas do conhecimento irão conter diferentes disciplinas, são elas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História, Geografia, Biologia, Física, Química e Matemática.

A prova escrita terá um valor máximo de 80 pontos, enquanto a redação poderá receber uma pontuação máxima de 20 pontos.

Serão corrigidos os cartões de resposta das provas objetivas e somente as redações dos primeiros 500 candidatos com as maiores pontuações na prova escrita objetiva.

É importante destacar que, conforme as informações do edital, os candidatos que obtiverem nota zero na prova de redação serão desclassificados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Medicina 2024, a Faculdade Evangélica Mackenzie irá oferecer 120 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado na unidade da instituição em Curitiba/PR.

Do total de vagas, 60 vagas serão destinadas para os candidatos interessados em ingressar no primeiro semestre letivo de 2024 e o restante, por sua vez, para os participantes que quiserem ingressar no segundo semestre de 2024.

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: divulgação dos resultados

O gabarito definitivo do Vestibular de Medicina 2024 da Mackenzie será divulgado no dia 18 de outubro e os candidatos poderão acessar o documento na página do processo seletivo.

Por fim, o resultado final do vestibular será divulgado no dia 09 de novembro de 2023.