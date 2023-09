‘Faixa-branca’ em atuação, lenda do UFC Anderson Silva fala do ‘mundo completamente diferente’ do cinema

Anderson Silva está vivendo o sonho.

Ex-campeão dos médios do UFC, “The Spider” finalmente teve a chance de competir no boxe. Depois de anos expressando seu desejo de competir no círculo quadrado, ele se separou da empresa para marcar partidas com lendas e celebridades. No entanto, seu objetivo ao longo da vida sempre foi agir.

Silva ganhou papéis em filmes brasileiros durante sua passagem como campeão do UFC antes de garantir um de seus primeiros shows nos EUA, trabalhando em um episódio de NCIS: Los Angeles em 2014.

Alguns anos se passaram e agora “The Spider” está totalmente focado em se tornar ator.

“São dois mundos diferentes, lutar e atuar”, disse Silva em episódio recente do podcast MMA Fighting Trocação Franca. “Para você fazer uma cena de luta, as pessoas vão ficar tipo, ‘Mas esse cara luta, é mais fácil para ele’, mas não é. Na verdade é mais difícil, porque você tem que fazer o movimento certo, o ângulo certo, não pode passar por cima da câmera, todos esses detalhes técnicos diferentes. Mas é muito legal. É um desafio para quem gosta de cinema e filmes de ação como eu.”

O filme mais recente de Silva, “Murder City”, estreou no início deste ano na Tubi; ele desempenhou o papel de guarda-costas. Seu trabalho anterior em “Lord of the Streets” (2022) também contou com a participação dos ex-campeões de MMA AJ McKee e Quinton Jackson.

“Há coisas novas a cada dia que passa”, disse Silva. “Estou trabalhando em dois projetos ao mesmo tempo agora e é uma loucura. Dois personagens completamente diferentes, então você tem que estudar e atuar muito, pois tem que passar de um personagem para outro. É muito legal. Sempre foi meu sonho ser ator de filmes de ação, então essa oportunidade que estou tendo é graças ao meu trabalho e dedicação. Não é fácil, cara. Costumo dizer que sou faixa-branca – ainda ando.”

Silva fez seu nome no mundo do MMA como um dos maiores lutadores de todos os tempos com vitórias épicas no UFC, finalizando duas vezes o rival Chael Sonnen e parando as lendas Vitor Belfort, Dan Henderson, Forrest Griffin e Rich Franklin. Mas ele não acha que sua ilustre carreira no MMA seja a razão pela qual ele está tendo tantas oportunidades no cinema.

“A luta me deu muitas coisas”, disse Silva, “me deu coisas incríveis e fantásticas, como a oportunidade de viajar e conhecer o mundo inteiro. Mas acho que a minha determinação – abdicar das coisas – me deu esta oportunidade de mostrar o meu trabalho como ator. São dois mundos diferentes. Lutar não me ajuda em absolutamente nada na atuação. Às vezes chego ao set e as pessoas dizem: ‘OK, esqueça isso, não vai funcionar. Você não vai conseguir fazer isso, porque é assim que tem que ser feito’, então lutar não tem muito a ver com isso.”

“Atuar é um mundo completamente diferente”, continuou ele. “Quando você vai para um teste, brigar não tem nada a ver com isso. Lutar ajuda na disciplina, mas seu nome e história que você traz consigo, chega a um ponto que não cabe nesse novo mundo que estou entrando. Todo mundo me conhece pela minha carreira de lutador, é claro. A maioria dos diretores são grandes fãs e tudo mais, mas é completamente diferente quando você está no set. Ou você age certo, como deveria ser, ou está fora. Eles encontram outro ator.

“É preciso ser bom e dedicado, prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Você provavelmente pensará que já é bom, mas ainda não é bom. Você tem que fazer as cenas direito, você tem que atuar ao lado de todos no set, os atores, e mostrar a verdade em cena. Você não pode simplesmente aparecer, fazer suas cenas e dizer suas falas, mas não mostrar a verdade em seu personagem. Isso é meio louco. É muito difícil.”