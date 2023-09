Falha ao encontrar o processo Roblox no injetor KRNL 2023

Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox? Confira este guia para resolver o problema que você está enfrentando com o aplicativo.

Roblox é um dos famosos usados ​​pelos jogadores para jogar os jogos Roblox publicados pelos desenvolvedores. Muitos usuários adoram jogar os jogos que foram desenvolvidos e publicados na plataforma. Os usuários estão muito satisfeitos com os jogos que encontraram no Roblox. Junto com ótimos jogos, há muitos desenvolvedores terceirizados que continuam publicando scripts para diferentes jogos.

O script ajuda muito a jogar o jogo com alguns recursos extras. No entanto, existem alguns usuários que relataram o problema de Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox. Devido ao problema, eles não conseguem jogar. É por isso que estamos aqui com este guia, onde listaremos os motivos pelos quais você está enfrentando o problema. Também lhe diremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Então, vamos começar.

O que falhou ao encontrar o erro do injetor KRNL do processo Roblox?

Muitos usuários relataram o problema de Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox. Devido ao problema, os usuários estão enfrentando muitos problemas para jogar. No entanto, os usuários ficam confusos sobre por que enfrentam o problema ao tentar usar o jogo. Listaremos os motivos relatados pelos usuários que corrigiram o problema. Com a ajuda dos motivos, você entenderá porque está enfrentando o problema no sistema.

Arquivos corrompidos: O Roblox exibirá o erro Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox se os arquivos do KRNL ou Roblox estiverem corrompidos.

Falha na correção rápida ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox

Estamos aqui com algumas das soluções rápidas que você deve aplicar se estiver enfrentando o problema de Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox.

Reinicie seu sistema: Os usuários que estão enfrentando o problema devem tentar reiniciar o sistema que estão usando. Se o problema ocorrer devido a bugs, ele será resolvido.

Execute este programa no modo administrador: Você deve tentar iniciar o aplicativo no modo de administrador, pois ele dá permissão total.

Como corrigir falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox

Se o problema não for resolvido após tentar os métodos acima, sugerimos que você siga as etapas listadas abaixo para fazer isso. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a outros problemas. Portanto, será bom que você resolva o problema com a ajuda dos passos listados abaixo.

Reinstale o Roblox

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar reinstalar o aplicativo Roblox em seus sistemas. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a algum bug de arquivos instalados e é bom desinstalar e instalar o aplicativo novamente. Isso ajudará até mesmo se alguns arquivos estiverem faltando ou não estiverem instalados corretamente no seu PC.

Exclua os arquivos corrompidos

Muitos usuários relataram que deveriam tentar excluir os arquivos de cache corrompidos e os arquivos KRNL do aplicativo. Sim, o problema pode começar a ocorrer se os arquivos KRNL estiverem corrompidos. Foi relatado por muitos usuários que resolveram o problema. Sugerimos que você também faça isso e verifique se o método ajuda ou não a resolver o problema.

Abrir Correr no seu PC. (Você pode pressionar a tecla Win + R)

Agora, cole o comando fornecido: %Dados do aplicativo%.

Você verá a pasta de Krnl .

. Clique com o botão direito nele.

Selecione a opção de Excluir. É isso.

Exclua o arquivo de registros

Depois de excluir o arquivo Krnl do AppData, você deve excluir o arquivo Logs da pasta Roblox. Os arquivos de log corrompidos também podem causar muitos problemas, então será melhor excluí-los e verificar se o problema foi resolvido ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Correr no seu PC. (Você pode pressionar a tecla Win + R)

Agora, cole o comando fornecido: %Dados do aplicativo%.

Você tem que clicar no Pasta AppData do local da pasta.

Depois disso, abra o Local Pasta.

Pasta. Selecione os Pasta Roblox e abra-o.

e abra-o. Você verá a pasta de Histórico .

. Clique com o botão direito nele.

Selecione a opção de Excluir . É isso.

. É isso. Agora reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Baixe Roblox da Microsoft

Os usuários que ainda enfrentam o problema devem tentar baixar o Roblox da Microsoft Store. É possível que alguns problemas ocorram após a instalação do arquivo de configuração. No entanto, se você tentar baixá-lo da Microsoft Store, não enfrentará esses problemas. Portanto, se você ainda estiver tendo o problema de Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox, baixe o Roblox da Microsoft. Certifique-se de desinstalar o antigo antes de instalá-lo na Microsoft Store.

Empacotando

Muitos usuários relataram o problema de Falha ao encontrar o injetor KRNL do processo Roblox. Devido ao problema, os usuários não conseguiram jogar. A maioria dos usuários estava enfrentando o problema devido a alguns problemas de script e arquivos corrompidos. Neste guia, listamos os métodos pelos quais eles poderão resolver o problema que estão enfrentando. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

