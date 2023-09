FAMEMA encerra prazo para pedidos de isenção do Vestibular 2024

O período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular de 2024 da FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília) chega ao fim nesta terça-feira, dia 12 de setembro. O Vestibular 2024 visa a seleção de novos alunos para os cursos de Medicina e Enfermagem.

Os estudantes que desejam solicitar a gratuidade na inscrição têm até as 23h59 de hoje (horário de Brasília) para fazer o pedido.

De acordo com as orientações do edital, as solicitações estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp. Para ter direito à redução da taxa, os candidatos precisarão comprovar os seguintes critérios:

Ser estudante do ensino médio ou curso pré-vestibular; e

Receber remuneração mensal de até dois salários mínimos ou estar desempregado.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado das solicitações está prevista para o dia 4 de outubro. Os candidatos isentos estarão dispensados de pagar a taxa, enquanto aqueles cujos pedidos forem indeferidos deverão efetuar o pagamento da taxa.

Inscrições abertas

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina e Enfermagem 2024 já está aberto. As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 19 de outubro (horário de Brasília).

Os interessados devem se inscrever on-line, por meio do site da Fundação Vunesp, que é a banca responsável por organizar o processo seletivo da FAMEMA.



Durante o preenchimento do formulário de inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares solicitados e informar para qual curso deseja se inscrever: Medicina ou Enfermagem.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de outubro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Provas do Vestibular FAMENA 2024

Para fins de classificação dos candidatos aos cursos de Medicina e Enfermagem, a FAMEMA, através da Vunesp, aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 26 de novembro, e acontecerá no período da tarde, das 14h às 19h.

Conforme indicado no edital, o Vestibular 2024 da FAMEMA contará com três provas, com a seguinte composição:

Prova I : 8 questões discursivas, sendo 4 de química e 4 de biologia;

: 8 questões discursivas, sendo 4 de química e 4 de biologia; Prova II : 40 questões objetivas, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 5 de geografia, 5 de história, 5 de inglês e 5 de física.

: 40 questões objetivas, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 5 de geografia, 5 de história, 5 de inglês e 5 de física. Prova III: Redação em Língua Portuguesa.

Haverá locais de prova em Araçatuba, Campinas, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 17 de novembro.

No dia da aplicação os estudantes deverão comparecer aos locais de prova com antecedência, portando documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

A oferta total da FAMEMA é de 120 (cento e vinte) vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024. Do total das vagas, 80 (oitenta) vagas são para o curso de Medicina, enquanto outras 40 (quarenta) oportunidades são para o curso de Enfermagem.

A FAMEMA reserva 15% das vagas de acordo com o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (PIMESP). Portanto, esse percentual de vagas é exclusivo para candidatos que cursaram todo o Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas. Dentro deste percentual, há vagas reservadas candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI).

Resultado

De acordo com o cronograma, a FAMEMA publicará o resultado final do Vestibular de Medina e Enfermagem 2024 no dia 31 de janeiro de 2024. Na mesma data serão divulgadas as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

