Fametro abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Fametro (Fametro) é uma instituição de nível superior priva com sede na cidade de Manaus, estado do Amazonas.

Dentre tantas outras opções, a Fametro oferece o curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o país. Recentemente a instituição abriu as inscrições para o próximo processo seletivo do curso.

Ficou interessado e quer saber mais sobre o processo? Então confira o resumo que separamos para você com as principais informações sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Fametro.

Vestibular de Medicina Fametro: inscrições já estão abertas

O período de inscrições no Vestibular de Medicina da Fametro começou no dia 29 de agosto, conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo. Mas, ainda dá tempo de se inscrever: a instituição irá receber inscrições até às 12h do dia 25 de setembro.

Os candidatos poderão se inscrever exclusivamente de forma virtual por meio do formulário eletrônico disponível no site da Fametro.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma das modalidades de participação disponíveis. São elas:

Processo seletivo via vestibular

Processo seletivo via nota do ENEM;

Transferência;

Portador de diploma.

Por fim, é importante ressaltar que a Fametro não irá aceitar a inscrição de candidatos na modalidade treineiro/treinante.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina Fametro: taxa de inscrição

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$600,00 para participar do processo seletivo da Fametro. A taxa deverá ser paga até o dia 25 de setembro.

Não será oferecida isenção da taxa de inscrição para os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina 2024 da Fametro.

Vestibular de Medicina Fametro: funcionamento da prova

O Vestibular de Medicina da Fametro prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 25 de setembro, das 14h às 18h.

A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Linguagens, códigos e suas Tecnologias;

5 questões de Ciências humanas e suas tecnologias;

5 questões de Ciências da natureza e suas tecnologias;

5 questões de Língua Estrangeira (Inglês);

5 questões de Matemática/Raciocínio lógico.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo com base no tema proposto pela banca examinadora. A prova de redação terá valor de 40 pontos e os candidatos que obtiverem nota zero serão eliminados do processo seletivo da Fametro.

Vestibular de Medicina Fametro: uso da nota do ENEM

Os candidatos que optarem pela modalidade “nota do ENEM” não precisarão realizar nenhum tipo de prova. Será possível usar a pontuação obtida nas edições de 2021 ou de 2022 do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Porém, a Fametro determina que os candidatos com pontuação inferior a 650 pontos não poderão participar do processo seletivo através dessa modalidade. Além disso, os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM serão eliminados do processo seletivo.

A pontuação dos candidatos no Vestibular de Medicina será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação. Os candidatos que não obtiverem ao menos 50 pontos no total serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Fametro: oferta de vagas

Através do Vestibular de Medicina 2024, a Fametro está oferecendo 150 vagas para o curso de Medicina ministrado na sede principal da instituição.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Processo seletivo via vestibular: 50 vagas;

Processo seletivo via nota do ENEM: 40 vagas;

Transferência: 30 vagas;

Portador de diploma: 30 vagas.

O processo seletivo irá selecionar candidatos que ingressarão no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Fametro: divulgação dos resultados

Segundo o calendário do processo seletivo, a primeira chamada com os nomes dos participantes aprovados no Vestibular de Medicina da Fametro será divulgada no dia 26 de setembro.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Fametro para mais informações sobre o processo seletivo.