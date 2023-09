Fametro aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 nesta segunda-feira (25)

O Centro Universitário Fametro (Fametro) é uma instituição de nível superior privada com sede na cidade de Manaus, Amazonas.

Atualmente, a instituição possui uma ampla oferta de cursos de graduação, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todo o país.

Os estudantes que irão participar da próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição devem ficar atentos: a Fametro realizará as provas do processo seletivo nesta segunda-feira, dia 25 de setembro.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Fametro. Confira!

Vestibular de Medicina Fametro: provas serão realizadas nesta segunda (25)

Os candidatos que optaram pela modalidade “processo seletivo via vestibular” deverão realizar uma prova presencial nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, conforme previsto pelo calendário oficial do Vestibular de Medicina da Fametro.

As provas serão realizadas das 14h às 18h. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com 30 minutos de antecedência em relação ao horário previsto para o início da realização das provas. Além disso, os estudantes devem levar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e um documento de identidade oficial com foto. Os estudantes também deverão levar uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

O exame será composto por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão distribuídas da seguinte forma:



10 questões de Linguagens, códigos e suas Tecnologias;

5 questões de Ciências humanas e suas tecnologias;

5 questões de Ciências da natureza e suas tecnologias;

5 questões de Língua Estrangeira (Inglês);

5 questões de Matemática/Raciocínio lógico.

Além disso, os participantes também deverão escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo com base no tema proposto. É importante destacar que os candidatos que obtiverem nota zero serão eliminados do processo seletivo.

A pontuação dos candidatos no Vestibular de Medicina da Fametro será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação. A prova de questões objetivas terá valor máximo de 60 pontos e a redação terá valor de 40 pontos.

Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Fametro para mais informações.

Vestibular de Medicina Fametro: outras modalidades de participação

Além da seleção via “vestibular”, os candidatos também poderiam indicar outras modalidades de participação no momento de inscrição no processo seletivo da Fametro. Veja quais foram as outras modalidades disponibilizadas pela instituição:

Processo seletivo via nota do ENEM

Transferência;

Portador de diploma.

Os estudantes que optarem pela modalidade “nota do ENEM” não precisarão realizar nenhum tipo de prova. Será possível usar a pontuação obtida nas edições de 2021 ou de 2022 do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Porém, os candidatos com pontuação inferior a 650 pontos na média do ENEM não poderão participar do processo seletivo através dessa modalidade. Além disso, os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Fametro: vagas disponíveis

Através Vestibular de Medicina 2024, a Fametro está oferecendo 150 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade principal da instituição em Manaus/AM. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Processo seletivo via vestibular: 50 vagas;

Processo seletivo via nota do ENEM: 40 vagas;

Transferência: 30 vagas;

Portador de diploma: 30 vagas.

Os candidatos aprovados ingressarão no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Fametro: resultados

A primeira chamada com os participantes aprovados no Vestibular de Medicina da Fametro será divulgada nesta terça-feira, 26 de setembro, a partir das 9h.

O resultado estará disponível no site da Fametro e poderá ser consultado por todos os candidatos.