Fametro encerra inscrições neste domingo (24)

O Centro Universitário Fametro (Fametro) é uma instituição de nível superior privada com sede na em Manaus, no estado do Amazonas.

A Fametro oferece muita oportunidades para os seus alunos, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todo o país.

Os estudantes interessados em estudar Medicina na Fametro devem ficar atentos: o período de inscrições para a próxima edição do Vestibular da instituição termina neste domingo, 24 de setembro.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Fametro. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Fametro: inscrições terminam neste domingo

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina da Fametro terminam neste domingo, 24 de setembro. Os candidatos poderão se inscrever somente de forma virtual por meio do formulário eletrônico disponível no site da Fametro.

Porém, ainda será possível realizar a inscrição de forma presencial no CEUNI-FAMETRO até às 12h desta segunda-feira, dia 25 de setembro.

É importante destacar que os estudantes deverão indicar uma modalidade de participação dentre aquelas disponibilizadas pela Fametro:



Processo seletivo via vestibular

Processo seletivo via nota do ENEM;

Transferência;

Portador de diploma.

Além disso, conforme indicado no edital do processo seletivo, a Fametro não irá aceitar a inscrição de candidatos na modalidade “treineiro”. Dessa maneira, os candidatos deverão ter concluído o ensino médio ou irão concluir até o fim de 2023.

Ainda está com alguma dúvida sobre o procedimento de inscrição no processo seletivo? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Fametro para mais informações.

Vestibular de Medicina Fametro: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição de R$600,00 para participar do processo seletivo da Fametro. A taxa deverá ser paga até esta segunda-feira, dia 25 de setembro.

A Fametro não irá oferecer isenção ou redução da taxa de inscrição para esta edição do Vestibular de Medicina.

Vestibular de Medicina Fametro: prova presencial

O Vestibular de Medicina da Fametro prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 25 de setembro, das 14h às 18h.

Na prova, os candidatos deverão responder 30 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Linguagens, códigos e suas Tecnologias;

5 questões de Ciências humanas e suas tecnologias;

5 questões de Ciências da natureza e suas tecnologias;

5 questões de Língua Estrangeira (Inglês);

5 questões de Matemática/Raciocínio lógico.

Além disso, os participantes também deverão escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo com base no tema proposto. É importante destacar que os candidatos que obtiverem nota zero serão eliminados do processo seletivo.

A pontuação dos candidatos no Vestibular de Medicina será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação.

Vestibular de Medicina Fametro: uso da nota do ENEM

Os estudantes que optarem pela modalidade “nota do ENEM” não precisarão realizar nenhum tipo de prova. Será possível usar a pontuação obtida nas edições de 2021 ou de 2022 do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Porém, os candidatos com pontuação inferior a 650 pontos na média do ENEM não poderão participar do processo seletivo através dessa modalidade. Além disso, os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Fametro: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Fametro está oferecendo 150 vagas para o curso de Medicina ministrado na sede da instituição em Manaus/AM. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Processo seletivo via vestibular: 50 vagas;

Processo seletivo via nota do ENEM: 40 vagas;

Transferência: 30 vagas;

Portador de diploma: 30 vagas.

Os candidatos aprovados ingressarão no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Fametro: divulgação dos resultados

Por fim, a primeira chamada com os nomes dos participantes aprovados no Vestibular de Medicina será divulgada no dia 26 de setembro. O resultado estará disponível no site da Fametro.