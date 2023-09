Família Real completamente ‘fechada’ para consertar seu relacionamento com o Príncipe Harry

Príncipe William e a esposa dele, Kate Middletoncontinuam a permanecer afastados Príncipe Harry e Meghan Marklecom uma reconciliação que parece improvável de acontecer num futuro próximo.

O Príncipe e a Princesa de Gales estão descontentes com o Duque e a Holandesa de Sussex depois de terem tornado públicos os assuntos privados da Família Real, rejeitando a ideia de que a Família Real deveria permanecer secreta e quieta.

Um especialista observou que Kate queria um reencontro, vindo ela mesma de uma família próxima e que ela acha “incrivelmente difícil entender como as pessoas podem se distanciar”.

O especialista, chamado Jenny, disse para OK! revista: “Acho que ela acreditava que a brecha poderia ser consertada e, depois Príncipe Filipeno funeral, nós a vimos conversando com atormentar e obviamente encorajador William para fazer o mesmo. Mas agora sabemos que não funcionou.”

Ela disse que o Príncipe e a Princesa de Gales fecharam agora as suas mentes à ideia de reconciliação, acreditando que a relação não pode ser consertada num futuro próximo.

O que Harry disse?

atormentar escreveu em suas memórias que Kate esquerda Meghan ‘chorando no chão’ após uma disputa sobre vestidos de dama de honra que esquentou. Diz-se que a futura Rainha de Inglaterra insistiu que os vestidos para o casamento de Markle precisava ser refeito no dia anterior ao casamento.

E o homem de 39 anos falou de outra acusação, desta vez contra seu irmão mais velho, em sua série documental da Netflix. atormentar disse isso William ‘gritou e gritou’ com ele durante uma reunião, deixando o Príncipe apavorado.