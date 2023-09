Família Salton disponibiliza VAGAS em TRÊS REGIÕES

A Família Salton, empresa que é a marca número 1 de espumantes no Brasil (Wine Intelligence, 2022), liderando a categoria no mercado nacional desde 2005, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Com vagas em RS, SP e PE, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Compras – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Aprendiz – Bento Gonçalves – RS – Aprendiz;

Assistente de Inteligência de Mercado – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Laboratório – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Loja e Turismo – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Auditor Interno – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas -Recife – PE – Pessoa jurídica;

Operador (a) de Elaboração I – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Bento Gonçalves – RS – Temporário;

Operador (a) Logístico – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho – Bento Gonçalves – RS – Temporário;

Trabalhador no Cultivo da Videira – Bento Gonçalves – RS – Temporário.

Mais sobre a Família Salton

Sobre a Família Salton, é importe deixar claro que a marca disponibiliza seus espumantes em cerca de 30 países e seus rótulos acumulam mais de 130 premiações nacionais e internacionais. Ao todo, com 111 anos, possui a vinícola mais antiga em atividade do Brasil.

Além de toda a tradição, também é referência em sustentabilidade, possuindo um Núcleo de Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento que, em parceria com universidades, projeta soluções do campo à indústria e garante o desenvolvimento de toda a cadeia vitivinícola do Brasil.

Como fazer a inscrição?

Agora que a lista de vagas da Família Salton já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

