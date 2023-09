Famílias do bairro Santa Cecília recebem serviços e prêmios do Programa Assistência Com Você

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) realizou mais uma edição do Programa Assistência Com Você na área urbana de Penedo.

O trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas leva serviços, brincadeiras e sorteio de prêmios até comunidades formadas, em sua maioria, por famílias de baixa renda, inclusive na zona rural.

Com a inclusão de mais dois setores vinculados à Prefeitura de Penedo – Procon Municipal e Sala do Empreendedor -, o trabalho promovido no bairro Santa Cecília (Matadouro) nesta quarta-feira, 20, gerou os seguintes atendimentos:

Cadastro Único/Bolsa Família – 20

Arena PIPE (espaço para crianças) – 180

Programa CRIA – 12

ID Jovem – 14

Carteira da Pessoa Idosa (transporte gratuito intermunicipal) – 04

Expresso Saúde – 50

Educação para Jovens e Adultos (EJA) – 08

Empresa Águas do Sertão (tarifa social) – 32

Tenda da Mulher – 88

Procon – 38 (consultas, renegociações e reclamações)

Sala do Empreendedor – 12

Quem compareceu também se divertiu na aula de zumba, ganhou pipoca e algodão doce e também participou do sorteio de prêmios, programação prestigiada por populares e também pelo Prefeito Ronaldo Lopes, o Vice-Prefeito João Lucas, a Secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH), o Secretário Ivo Costa (SEMSP), o Secretário Pedro Queiroz (SEDECIN) e os vereadores Messias da Filó, Ernande Pinheiro e Sargento Marival.

SECOM PMP