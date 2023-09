Famosa marca de ARROZ é retirada dos supermercados devido risco a saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desempenha um papel fundamental na proteção da saúde dos brasileiros. Responsável pelo controle sanitário das produções e do consumo de alimentos e produtos em geral, a Anvisa possui uma atuação rigorosa para garantir a segurança dos consumidores. Um exemplo disso foi a proibição da comercialização de uma conhecida marca de arroz devido a riscos à saúde.

A Proibição da Marca de Arroz pela Anvisa

A Anvisa não se limita apenas à regulamentação de alimentos, mas também abrange cosméticos e medicamentos. Sua principal função é garantir que os produtos disponíveis no mercado sejam seguros para o consumo. No caso da marca de arroz em questão, ela foi reprovada nos critérios de segurança estabelecidos pela agência, resultando na proibição da sua comercialização.

Essa medida não é recente e ocorreu em 2017. Na época, a Anvisa proibiu a distribuição e venda de um lote específico da marca Favorito. Durante a análise laboratorial realizada pelo Centro de Laboratório Regional – Instituto Adolfo Lutz Campinas III, foram encontrados excrementos de roedores, pelos fragmentados e inteiros, além de fragmentos de insetos e larvas inteiras no arroz longo fino tipo 1 do lote 00204, que tinha validade até 25 de fevereiro daquele ano.

A descoberta dessas substâncias indesejáveis resultou no recolhimento do produto por parte da empresa. A notícia pegou muitos consumidores de surpresa, pois a marca em questão era conhecida e confiável. No entanto, a Anvisa agiu rapidamente para proteger a saúde da população, garantindo que o arroz contaminado não fosse mais comercializado.

A Importância do Controle Sanitário da Anvisa

A atuação da Anvisa no controle sanitário de alimentos é essencial para evitar riscos à saúde dos consumidores. Através de análises laboratoriais rigorosas, como no caso do arroz contaminado, a agência identifica possíveis problemas e toma as medidas necessárias para proteger a população.

Além disso, a Anvisa também é responsável por fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, garantindo que estejam em conformidade com as normas de segurança sanitária. Recentemente, um supermercado em Bragança Paulista foi interditado pela Anvisa devido ao não cumprimento dessas normas. A denúncia feita por profissionais da agência levou à constatação de que o estabelecimento não estava em conformidade com as regulamentações vigentes, o que resultou na sua interdição.

Essas ações demonstram o compromisso da Anvisa em proteger a saúde da população brasileira. A agência trabalha de forma incansável para garantir a segurança dos alimentos e produtos disponíveis no mercado, evitando que substâncias nocivas ou inadequadas cheguem às prateleiras dos estabelecimentos.



A Marca de Queijo Proibida pela Anvisa

Além da proibição da marca de arroz, a Anvisa também proibiu recentemente a comercialização e distribuição de todos os lotes dos produtos “queijo provolone desidratado” e “queijo coalho desidratado” da marca Kanastra Real. A medida foi motivada pela constatação de que esses produtos não possuíam registro nos órgãos competentes de agricultura e não veiculavam informações que possibilitassem a identificação do produtor.

Essa falta de registro e informações adequadas configura uma falsificação, já que os rótulos dos produtos continham informações incorretas, como um número de CEP faltando um dígito. Apesar da proibição, informações da Vigilância Sanitária de Santa Catarina indicam que os queijos estão sendo fabricados normalmente atualmente.

Consumidores precisam estar conscientes

A atuação da Anvisa no controle sanitário é fundamental para garantir a segurança dos alimentos e produtos disponíveis no mercado brasileiro. A proibição da comercialização de uma marca de arroz devido à presença de substâncias indesejáveis e a proibição dos queijos falsificados demonstram o compromisso da agência em proteger a saúde da população.

É importante que os consumidores estejam atentos aos produtos que consomem e verifiquem se possuem registro nos órgãos competentes. Além disso, a fiscalização e inspeção dos estabelecimentos comerciais pela Anvisa são essenciais para garantir que estejam em conformidade com as normas de segurança sanitária.

A Anvisa continua trabalhando incansavelmente para proteger a saúde dos brasileiros e garantir que os alimentos e produtos disponíveis no mercado sejam seguros para o consumo. Cabe aos consumidores estarem informados e conscientes, fazendo escolhas seguras e saudáveis.