Famosa que ganhou mais de 50 vezes nas loterias acerta na Lotofácil da Independência 2023

A sorte cantou mais uma vez para Paulinha Leite, conhecida por integrar o elenco do Big Brother Brasil 2011. No último domingo (10), um dia após o tão esperado sorteio da Lotofácil da Independência, a famosa revelou que acertou os 15 números sorteados no globo e faturou quase R$ 3 milhões. No entanto, se engana quem pensa que essa é a primeira vez que Paulinha sai vitoriosa em alguma modalidade das loterias da Caixa. A artista já revelou ter ganhado mais de 50 vezes em inúmeros concursos.

Sorte grande nas loterias

“Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Eu ganhei de novo, quase 3 milhões”, disse ela ao publicar uma foto com o bilhete premiado. De acordo com a ex-BBB, que criou uma empresa de bolões devido ao sucesso em fazer jogos, outras 40 pessoas que compraram um bolão de R$ 8 foram sorteadas e ganharam R$ 74.547,20 cada.

Para o O Globo, Paulinha comentou que as pessoas que lhe questionam são pessoas que não jogam na loteria. “Quando você nunca jogou na loteria ou não conhece alguém que já ganhou, você acha que é tudo mentira. Se eu não fosse eu, não acreditaria em mim. Acharia que era mentira! Sei que é uma coisa bem difícil de acreditar. Mas essa é a verdade, então fazer o quê? Claro que tem o fator sorte. E eu sempre tive muita sorte na vida, tanto que ganhei todas as provas de sorte na edição do ‘BBB’ que participei (em 2011). Mas eu também jogo bastante em loteria, e desde muito jovem”, declarou.

Loteria não tem fórmula exata

Para Paulinha, loteria não tem fórmula exata para sair vencedor, mas algumas atitudes são essenciais para garantir um prêmio no futuro. A primeira delas é apostar, já que não adianta querer ganhar sem tentar a sorte.

Lei da Atração – loterias

Além disso, outro meio que a famosa confia fielmente é a Lei da Atração, uma técnica que acredita que a mente e o universo estão conectados pela força dos pensamentos. Ou seja, você atrai aquilo que deseja.



“Quando eu jogo, eu penso que vou ganhar. As pessoas jogam por jogar, elas não acreditam no que querem. Eu acredito muito no que estou fazendo. O Universo devolve”. Porém, mesmo que a força do pensamento pareça ser uma atitude simples, envolve todo um processo de crenças.

“É muito trabalho, você não pode apenas fingir que acredita, tem que acreditar com toda a sua alma. Você precisa construir essa crença com coisas que considera supérfluas e que são fáceis de acontecer de fato. Então, você começa a acreditar em si mesmo para coisas maiores”, explicou.

Números do dia a dia

Outro método utilizado por Paulinha é observar os números que aparecem durante o dia da aposta. Por isso, ela criou o hábito de observar placas de carros, outdoor, panfletos, e até mesmo se um número vier em um sonho, já é certeza que ele estará nos seus palpites.

No entanto, empresária já afirmou ter a habilidade de ver números quando fecha os olhos. “Se eu fechar os olhos eu vou ver números, mas às vezes não rola de ficar vindo uns números diferentes […] Eu não mentalizo nada específico, se eu fechar os olhos eu vejo números, vejo tipo em pinguinhos com uma luz laranjada”, respondeu ela a uma seguidora que questionou sobre o “dom”.

A Caixa Econômica Federal realiza sorteios diários com prêmios em dinheiro nas dez loterias que estão em vigor nos dias atuais. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou no aplicativo/site Loterias Online.