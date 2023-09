Fantasy Football: Qual é o D/St no Fantasy Football?

Avocê está se preparando para o seu Futebol de fantasia temporada, uma decisão importante que você enfrentará é quando selecionar uma defesa para seu time. Entusiastas experientes do futebol fantástico muitas vezes optam por esperar até as últimas rodadas do draft para escolher uma defesa.

A principal razão para esta estratégia é que as defesas são geralmente consideradas menos valiosas do que as estrelas dos jogadores de fantasia.

Outro fator na decisão de adiar a elaboração de uma defesa é a disponibilidade de opções na transferência de isenção. Na maioria das ligas de futebol fantasia, que normalmente consistem de oito a 12 times, geralmente existem inúmeras defesas que podem se tornar joias inesperadas ao longo da temporada.

Você pode facilmente adquirir essas defesas fora da corda bamba ao identificar um confronto favorável para uma determinada semana.

Como funciona o D/ST no futebol fantasia?

No futebol fantástico, a abreviatura D/ST significa “equipes de defesa e especiais”. Nas ligas tradicionais, você seleciona a defesa e os times especiais de um time inteiro como uma única unidade, que ocupa uma posição inicial em seu elenco.

O desempenho da defesa fantasia e das equipes especiais é traduzido em pontos com base no desempenho no dia do jogo.

Uma estratégia popular para gerenciar defesas e chutadores no futebol fantasia é conhecida como streaming. Isso envolve abandonar e adicionar frequentemente essas posições ao longo da temporada usando o fio de isenção. Streaming é uma estratégia que gira em torno da avaliação de confrontos e do ajuste de sua escalação jogo a jogo.

É importante estar ciente de certas questões ao considerar como os pontos são atribuídos por pontuação defensiva no futebol fantasia. A ESPN, por exemplo, modificou a forma como as interceptações retornadas para touchdowns (escolha 6) impactam sua pontuação D/ST.

A partir da temporada de 2019, os pontos ofensivos ganhos através de escolhas 6 ou recuperações de fumble para TDs não afetam mais sua pontuação D/ST. No entanto, os pontos gerados por equipes especiais ainda contam para sua pontuação D/ST, como um retorno de punt para um TD contra seu D/ST.