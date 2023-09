FAPI aplica provas do Vestibular de Medicina neste domingo (17)

A Faculdade de Pinhais (FAPI) é uma instituição de ensino superior privada que foi criada em 1992 e que possui a sua sede principal em Pinhais, estado do Paraná.

Os candidatos que irão participar da próxima edição do Vestibular de Medicina 2024 da FAPI devem ficar atentos: as provas serão aplicadas de forma presencial neste domingo, dia 17 de setembro.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar e o que será exigido, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FAPI. Confira!

Vestibular de Medicina FAPI 2024: provas serão aplicadas neste domingo

Além da modalidade “aproveitamento do resultado no ENEM”, a FAPI prevê outa modalidade de participação no Vestibular de Medicina: o vestibular.

Os candidatos que optaram pela modalidade “vestibular” deverão participar de uma prova presencial no dia 17 de setembro, das 13h15 às 18h15, com cinco horas de duração.

A prova será formada por 60 questões de múltipla escolha, que serão distribuídas em quatro áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza e serão divididas da seguinte forma:

15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;

05 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

05 questões de História;

05 questões de Geografia;

05 questões de Matemática;

10 questões de Biologia;

10 questões de Química;

05 questões de Física.



Além das questões objetivas, a prova também irá conter uma proposta de redação. Os participantes deverão escrever um texto de no mínimo de 20 no máximo de 30 linhas.

Os candidatos que obtiverem nota zero na prova de questões objetivas ou na prova de redação serão eliminados do processo seletivo. Além disso, é importante mencionar que o conteúdo programático das disciplinas que compõem a prova está presente no edital do Vestibular da FAPI.

Por fim, a pontuação final de cada participante do Vestibular de Medicina será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: indicações para o dia da prova

Neste domingo, é importante que os candidatos cheguem aos locais de prova indicados no Cartão de Confirmação de Inscrição com ao menos meia hora de antecedência. Os portões serão abertos às 12h e os participantes poderão ingressar até às 13h. Os ficais darão início aos procedimentos de aplicação das provas às 13h15.

Todos os estudantes deverão comparecer aos locais de realização das provas com:

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta e fabricada em material transparente;

Documento de identificação oficial com foto atualizada.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a FAPI irá oferecer 70 vagas para o curso de Medicina ministrado em em Pinhais, estado do Paraná.

Do total de vagas, 10% será destinado aos candidatos que quiserem participar do processo seletivo via ENEM. Dessa maneira, 63 serão destinadas ao ingresso via “vestibular” e 07 vagas para a modalidade “aproveitamento do resultado no ENEM”.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: gabaritos e resultados

Segundo as informações presentes no edital do processo seletivo, o gabarito da prova objetiva será divulgado no site da FAPI em até um útil após a aplicação das provas do Vestibular de Medicina da FAPI.

Além disso, os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito em até três dias após a divulgação do mesmo. A FAPI irá considerar as solicitações enviadas e responderá aos candidatos.

Por fim, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina da FAPI irá acontecer no dia 05 de outubro.

Ainda está com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da FAPI e consulte mais informações sobre o processo seletivo.