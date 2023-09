FAPI divulga resultado preliminar do Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Pinhais (FAPI) é uma instituição de ensino superior privada que foi criada em 1992 e que possui a sua sede principal em Pinhais, estado do Paraná.

Nesta sexta-feira, 22 de setembro, a FAPI divulgou o resultado preliminar do Vestibular de Medicina 2024 (modalidade ENEM) e outros documentos importantes.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e as outras informações divulgadas, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FAPI. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FAPI 2024: resultado preliminar foi divulgado nesta sexta-feira (22)

Nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, a FAPI divulgou o resultado preliminar do Vestibular de Medicina 2024 para os candidatos que optaram pela modalidade “nota do ENEM”.

O documento está disponível no site da FAPI e pode ser acessado em formato PDF. Os candidatos não precisam fazer login ou cadastro no site da FAPI para acessar os documentos divulgados.

Porém, é importante ressaltar que o resultado divulgado ainda não é definitivo e que, dessa maneira, pode sofrer alterações.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado da modalidade ENEM? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da FAPI e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: próximos passos



Você também pode gostar:

Conforme previsto pelo edital do Vestibular de Medicina 2024, todos os candidatos que realizaram a prova da FAPI poderão enviar recursos quanto ao resultado preliminar. As solicitações serão recebidas entre os dias 25 e 26 de setembro, até às 12h.

Os recursos deverão ser enviados por meio do preenchimento do formulário eletrônico de recurso disponível no site da FAPI. Para acessá-lo, será preciso realizar login no site e acessar o “Portal do Candidato”.

A FAPI irá considerar as solicitações enviadas e responderá aos candidatos. Eventuais justificativas das alterações serão divulgadas no site do Vestibular de Medicina 2024.

Por fim, a publicação do resultado definitivo e das respostas aos recursos enviados pelos estudantes será divulgado no dia 04 de outubro.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: outras modalidades de participação

Os estudantes que se inscreveram no Vestibular de Medicina da FAPI também tinham a opção de escolher outra modalidade de participação: a prova presencial.

A modalidade “vestibular” previa a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 17 de setembro, das 13h15 às 18h15. O exame foi formado por uma proposta de redação e por 60 questões objetivas (de múltipla escolha). Na prova de redação, os participantes deveriam escrever um texto de no mínimo de 20 no máximo de 30 linhas. As questões, por sua vez, foram distribuídas em quatro áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

As notas dos candidatos no Vestibular de Medicina serão calculadas com base na soma das pontuações obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: gabarito definitivo e resultado da prova objetiva

Além do resultado preliminar da modalidade ENEM, a FAPI também divulgou o gabarito definitivo das provas objetivas e das respostas aos recursos interpostos quanto ao gabarito preliminar (divulgado no dia 18 de setembro.

Os candidatos também podem acessar, a partir dessa sexta-feira, o resultado preliminar das notas obtidas na prova prova objetiva do Vestibular da FAPI.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: outras modalidades de participação

Os estudantes que se inscreveram no Vestibular de Medicina da FAPI também tinham a opção de escolher outra modalidade de participação: a prova presencial.

A modalidade “vestibular” previa a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 17 de setembro, das 13h15 às 18h15. O exame foi formado por uma proposta de redação e por 60 questões objetivas. Na prova de redação, os participantes deveriam escrever um texto com 20 a 30 linhas. As questões, por sua vez, foram distribuídas em quatro áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

A pontuação final dos candidatos no processo seletivo da FAPI será calculada com base na soma das notas obtidas na prova de questões objetivas e na prova de redação, totalizando o máximo de 100 pontos. Serão eliminados do Vestibular todos os candidatos que obtiveram pontuação zero na prova objetiva ou pontuação igual ou menor que 04 na prova de redação.

Por fim, quanto à modalidade “vestibular”, os candidatos poderão acessar o resultado final do processo seletivo no dia 05 de outubro.