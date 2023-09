FAPI encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024 neste domingo (10)

A Faculdade de Pinhais (FAPI) é uma instituição de ensino superior que foi criada em 1992. A sua principal unidade está localizada em Pinhais, estado do Paraná.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da FAPI estão abertas, mas serão encerradas neste domingo, 10 de setembro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FAPI. Confira!

Vestibular de Medicina FAPI 2024: período de inscrições termina neste domingo

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina da FAPI terminam neste domingo, dia 10 de setembro.

Os candidatos poderão participar do processo seletivo da FAPI através de duas modalidades: vestibular ou uso da nota da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Será necessário indicar uma das duas alternativas no momento da inscrição.

As inscrições poderão ser realizadas somente através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do vestibular da FAPI. No ato da inscrição, os estudantes deverão indicar por uma língua estrangeira para as questões do vestibular: inglês ou espanhol.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da FAPI para mais informações sobre o funcionamento das inscrições no processo seletivo.



Vestibular de Medicina FAPI 2024: taxa de inscrição

É importante ressaltar que será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 295,00 para participar do Vestibular de Medicina da FAPI.

Além disso, os candidatos poderão se inscrever para participar do Vestibular através das duas modalidades ao mesmo tempo. Mas, nesse caso, será necessário pagar dois boletos de taxa de inscrição.

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a FAPI não irá oferecer a redução ou a isenção da taxa de inscrição para os candidatos.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: uso da nota do ENEM

Os candidatos que escolherem a modalidade “aproveitamento do resultado no ENEM” poderão utilizar as pontuações obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2018 e 2022.

Para participar do vestibular através dessa modalidade, os estudantes deverão, no momento de inscrição, indicar qual a edição do ENEM que será utilizada, o número de inscrição na edição do ENEM informada e as notas obtidas em cada prova objetiva e na redação da prova.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: funcionamento da prova

A modalidade “vestibular” prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos no dia 17 de setembro, das 13h15 às 18h15. O exame será composto por uma proposta de redação e também por 60 questões de múltipla escolha).

As questões, por sua vez, serão distribuídas ao longo de quatro áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Na prova de redação, os participantes deverão escrever um texto de 20 a 30 linhas.

As notas dos candidatos no Vestibular de Medicina da FAPI serão calculadas através da soma das pontuações obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina, a FAPI irá oferecer 70 vagas para o curso de graduação em Medicina com ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.

Conforme indicado no edital do processo seletivo da FAPI 10% do total das vagas serão reservadas aos candidatos que participarem do processo seletivo usando a nota do ENEM. Assim, do total de vagas, 63 serão destinadas ao ingresso via “vestibular” e 07 vagas para a modalidade “aproveitamento do resultado no ENEM”.

Vestibular de Medicina FAPI 2024: gabaritos e resultados

O gabarito oficial da prova será divulgado no site da FAPI em até um útil após a aplicação dos exames do Vestibular de Medicina.

Por fim, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina da FAPI irá acontecer no dia 05 de outubro.