Farmácia Pague Menos SEGUE COM mais de 200 VAGAS ABERTAS!

A Pague Menos, rede de visa ser a melhor empresa do varejo farmacêutico, reconhecida por oferecer soluções completas em saúde, reduzindo as desigualdades de acesso a uma vida saudável, para que mais pessoas vivam plenamente, está contratando pessoas ao redor do país. Veja quais são os cargos disponíveis:

Atendente de Farmácia – Centro – Bezerros – PE – Atendimento;

Pessoa Operadora de Loja – Irecê – BA – Atendimento;

Agente de Prevenção de Perdas – Natal – RN – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Mossoró – RN – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Centro- Santa Cruz – RN – Shopping;

Pessoa Operadora de Caixa – São Paulo – SP – Farmácia;

Pessoa Farmacêutica – Centro – Londrina – PR – Farmácia;

Pessoa Operadora de Caixa – Curitiba – PR – Farmácia;

Agente de Prevenção de Perdas – Parintins – AM – Auditoria Interna;

Pessoa Operador de Loja – Gurupi – TO – Atendimento;

Pessoa Operadora de Caixa (Lapa) – São Paulo – SP – Farmácia;

Fiscal de Loja – Maceió – AL – Atendimento;

Farmacêutico Noturno – Balsas – MA – Farmácia;

Estagiário (a) de Farmácia – Natal – RN – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Ceará-Mirim – RN – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Pague Menos

Sobre a Pague Menos, podemos frisar que estamos falando de uma empresa do varejo farmacêutico, reconhecida por oferecer soluções completas em saúde. É considerada a segunda maior rede do setor no país. Em 2020, por exemplo, seu faturamento foi de R$7,3 bilhões, com mais de 1.105 lojas em todos estados brasileiros.

Ademais, a instituição valoriza a diversidade, visto que é essencial construir um espaço de trabalho potente e plural, com trocas de experiências e pontos de vista diferentes. Isto é, não faz distinção de cor, religião, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência ou idade.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas da Pague Menos já veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

