FARMÁCIA POPULAR oferece esses remédios totalmente de GRAÇA; confira a lista

A Farmácia Popular é um programa do governo brasileiro que oferece uma lista de medicamentos gratuitos e com descontos para a população. Ao longo dos anos, o programa passou por atualizações e mudanças, mas muitas pessoas ainda desconhecem que têm acesso a remédios sem gastar um centavo.

Neste artigo, vamos explorar como funciona a Farmácia Popular, quem pode obter os medicamentos gratuitos e quais são os remédios disponíveis.

O Funcionamento da Farmácia Popular

O programa Farmácia Popular subsidia o valor dos remédios nas farmácias parceiras, permitindo que o consumidor os obtenha de forma gratuita. As farmácias são remuneradas pelo governo, garantindo que não haja prejuízos para elas. Essa iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso aos medicamentos essenciais para a população brasileira.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, houve uma redução significativa nos investimentos para a Farmácia Popular, gerando polêmica e preocupação entre a população. No entanto, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu manter os investimentos no programa e até expandir a lista de medicamentos disponíveis.

Isso garantiu que mais brasileiros pudessem ter acesso aos remédios gratuitos.

Quem Pode Obter Medicamentos Gratuitos na Farmácia Popular?

A boa notícia é que qualquer pessoa que tenha uma receita médica com um medicamento disponível na Farmácia Popular pode obtê-lo, independentemente da renda. Não é necessário comprovar baixa renda, apenas apresentar a receita médica. No entanto, os beneficiários do Bolsa Família têm acesso a uma lista ainda maior de medicamentos gratuitos do que o restante da população.

Os beneficiários do Bolsa Família também devem apresentar o cartão do programa ou outra forma de identificação para obter os medicamentos gratuitos. Essa medida visa beneficiar ainda mais as famílias de baixa renda, garantindo que elas tenham acesso aos remédios necessários para o seu bem-estar.



Medicamentos Gratuitos Disponíveis para Todos

A Farmácia Popular oferece uma lista de medicamentos gratuitos disponíveis para todos os brasileiros. Esses medicamentos são essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. A seguir, apresentamos alguns exemplos desses medicamentos:

Para Asma:

Brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg)

Dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg)

Sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg)

Para Diabetes:

Cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg)

Glibenclamida (5 mg)

Insulina humana regular (100 ui/ml)

Insulina humana (100 ui/ml)

Para Hipertensão:

Atenolol (25 mg)

Besilato de anlodipino (5 mg)

Captopril (25 mg)

Cloridrato de propranolol (40 mg)

Hidroclorotiazida (25mg)

Losartana potássica (50 mg)

Maleato de enalapril (10 mg)

Espironolactona (25 mg)

Furosemida (40 mg)

Succinato de metoprolol (25 ml)

Esses são apenas alguns exemplos dos medicamentos gratuitos disponíveis na Farmácia Popular. Para obter a lista completa, clique aqui.

Medicamentos com Descontos ou Gratuitos para Beneficiários do Bolsa Família

Além dos medicamentos gratuitos disponíveis para todos os brasileiros, os beneficiários do Bolsa Família têm acesso a uma lista ainda maior de medicamentos com descontos ou gratuitos. Isso significa que, mesmo nos casos em que há algum valor a ser pago, os beneficiários do programa não precisam desembolsar nada.

Alguns exemplos de medicamentos com descontos ou gratuitos para os beneficiários do Bolsa Família são:

Anticoncepcionais:

Acetato de medroxiprogesterona (150 mg)

Etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg)

Noretisterona (0,35 mg)

Valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

Dislipidemia (colesterol alto):

Sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson:

Carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg)

Cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma:

Maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência:

Osteoporose:

Alendronato de sódio (70 mg)

Rinite:

Budesonida (32 mg e 50 mg)

Dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos):

Esses são apenas alguns exemplos dos medicamentos com descontos ou gratuitos disponíveis para os beneficiários do Bolsa Família. É importante ressaltar que a lista completa (clique aqui) está sujeita a alterações e é recomendado consultar o site oficial da Farmácia Popular para obter informações atualizadas

Ademais, a Farmácia Popular é um programa do governo brasileiro que oferece medicamentos gratuitos e com descontos para a população. Qualquer pessoa que tenha uma receita médica com um medicamento disponível pode obtê-lo, independentemente da renda.

Os beneficiários do Bolsa Família têm acesso a uma lista ainda maior de medicamentos gratuitos, garantindo que as famílias de baixa renda possam cuidar da saúde sem gastar dinheiro. É importante ressaltar que a lista de medicamentos disponíveis na Farmácia Popular está sujeita a alterações e é recomendado consultar o site oficial do programa para obter informações atualizadas.

A saúde é um direito de todos, e a Farmácia Popular é uma iniciativa que busca garantir o acesso aos medicamentos essenciais para a população brasileira.