Fãs da NFL chocados ao acreditarem que Terry Bradshaw tentou beijar Rob Gronkowski em transmissão ao vivo

SOntem vimos a NFL retornar às nossas telas em seus horários de transmissão habituais, no entanto, houve um momento bastante bizarro na transmissão da Fox que deixou os fãs convencidos do lendário quarterback, Terry Bradshawtentei beijar Rob Gronkowski.

O incidente ocorreu durante uma transmissão ao vivo no domingo, com Gronk tendo se juntado ao time da Fox após sua aposentadoria da NFL pela segunda vez.

O que aconteceu foi que o homem de 75 anos quis sussurrar algo em Gronkowskiorelha, no entanto ele pareceu colocar as mãos nas costas de Gronkcabeça dele, talvez para se equilibrar, mas parecia na câmera como se ele o estivesse puxando para perto para um beijo.

Gronkowski segurou Bradshaw

Enquanto o abraço estranho estava acontecendo, Gronkowski colocou os braços ao redor Bradshawparecendo segurá-lo, obviamente tentando ouvir mais de perto o que o veterano estava dizendo a ele.

“Eu penso Terry Bradshaw está tentando ficar com Gronk”, postou um fã no X, formalmente conhecido como Twitter.

“Fez Terry Brashaw apenas tentar falar com Gronk?” foram os pensamentos de outro.

“Terry Bradshaw apenas embalei a cabeça de Gronk e sussurrei alguma equipe, mas eu realmente pensei que estava prestes a testemunhar eles se beijando por um segundo”, concluiu outro espectador.

Rob Gronkowski e o vídeo quente de sua namorada no banheiro

Fox continua atraindo futuros talentos de transmissão

No que está se tornando uma mudança regular da emissora, a Fox também estreou Gronkowskiex-companheiro de equipe do New England Patriots, Julian Edelmancomo parte de sua equipe de transmissão no domingo.

Tom Bradyque assinou com a rede após sua primeira aposentadoria, apenas para ter que adiar a mudança para a transmissão por um ano, quando decidiu jogar por mais uma temporada.