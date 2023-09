Fãs da NFL criticam Patrick Mahomes por comentários sobre contrato reestruturado

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes assinou recentemente um contrato reestruturado no valor de US$ 210,6 milhões, tornando-o o jogador mais bem pago da NFL.

Apesar de seu impressionante histórico de dois prêmios MVP e duas vitórias no Super Bowl, a decisão de reestruturar seu contrato foi intrigante.

Mahomes afirmou que seu motivo não era ganho financeiro pessoal, mas sim um ato de altruísmo para garantir que outros quarterbacks recebessem a compensação que mereciam. Seu objetivo era evitar a depressão do mercado de quarterbacks, o que poderia levar outros a serem mal pagos.

“Você tem que manter a barra funcionando; você tem que mantê-la em movimento”, Mahomes disse.

“Não quero que as pessoas sejam negociadas contra mim, e é por isso que vocês fazem algo como eu fiz na semana passada. Apenas tentando manter o mercado se movendo na direção certa, treinando na direção certa, para não apenas eu, mas outros quarterbacks em outras posições podem receber o dinheiro que merecem.”

No entanto, os fãs da NFL estavam céticos em relação Mahomes‘ intenções altruístas. Muitos acreditaram que ele buscou o contrato principalmente para seu próprio benefício financeiro e recorreram às redes sociais para expressar suas dúvidas e reações.

“Eu gosto e respeito Mahomes. Cara, é incrível, mas isso é tão brega de se dizer”, observou um usuário.

Outro acrescentou: “Você queria mais dinheiro, mano, cale a boca”.

Em 2020, Mahomes já havia estabelecido um marco significativo no mercado de quarterbacks da NFL ao assinar um contrato de 10 anos no valor de US$ 450 milhões, que foi o maior contrato desse tipo na época.

“Bro sentiu uma “responsabilidade” de ser PAGO”, indicou um terceiro usuário.