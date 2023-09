Fãs de Britney Spears querem que cães sejam levados após vídeo de faca perigosa

Britney Spears não apenas representa um sério perigo para si mesma por dançar com facas afiadas, mas os espectadores acreditam que seus cachorrinhos também estão em risco… e devem ser levados embora.

Britney deixou a internet falando depois de colocá-la fascínio por facas em exibição completa na noite de segunda-feira em um vídeo bizarro onde ela dançou, cutucou e até bateu facas.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram/ @britneyspears

Ao longo do vídeo, você pode ver três cachorros de Britney olhando com medo enquanto ela gira com as ferramentas afiadas. Na verdade, quando Britney bate as facas, os cães correm para se proteger.

Fãs e críticos de Britney falaram sobre os cachorros nas redes sociais, escrevendo: “Aqueles pobres cachorros correram com medo de que precisassem ser resgatados e ela precisa de AJUDA”. Outro escreve: “Alguém, por favor, salve esses cachorrinhos!!” e, “Agora estou preocupado com o fato de ela ter cães e muito menos animais depois deste vídeo.”

Devemos observar que a legenda original de Britney com o vídeo de dança dizia: “Comecei a brincar na cozinha com facas hoje”, ela acrescentou mais tarde para dizer que eram adereços falsos de Halloween. No entanto, é bastante claro pelo som que as facas são reais.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Um fã apontou isso, dizendo: “As facas fizeram barulho. Elas são claramente reais. Reais o suficiente para cair e matar um daqueles pobres cachorrinhos preocupados.”

Britney pode ter confirmado o medo de seus fãs de que as facas fossem reais, postando um vídeo dela na terça-feira, onde ela parecia ter um corte na perna e um curativo no braço.