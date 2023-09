Fãs insatisfeitos depois que Drake esquece a letra e faz monólogos de 10 minutos na turnê ‘It’s All a Blur’

Drake se encontrou no centro da polêmica depois que os fãs o criticaram por esquecendo a letra a várias de suas músicas durante seu ‘É tudo um borrão’ paradas do passeio.

Um dia depois de se apresentar pela segunda noite consecutiva no Arena Fazenda Estadual em Atlantao rapper, conhecido por seu habilidade líricaenfrentou reação de alguns fãs que compareceram ao seu show.

Enquanto muitos pareciam gostar do show, outros gostaram mídia social para expressar a sua desapontamento.

Um vídeo compartilhado em TikTok capturado Drake’s interpretação de Ginuwine’s “Tão ansioso,” uma música que ele sampleou em sua faixa “Lenda.”

O TikToker que compartilhou o vídeo expressou frustração, dizendo: “Eu estava esperando que Drake cantasse pelo menos uma de suas músicas, como ele realmente as gravou, para que eu pudesse cantar junto.”

Fãs reclamam dos monólogos de Drake

O crítica não parou por aí. Fãs ligados X entrou na conversa, com um afirmando, “Querida, as garotas do TikTok disseram que Drake não conseguia lembrar a letra de metade de suas músicas em Atlanta. Ele tentou dar um encore, e ela disse que a multidão gemeu.”

Outro fã afirmou que Drake frequentemente pausava seu show para “Monólogos de 10 minutos” deixando alguns participantes resmungando de decepção.

Esta não é a primeira vez Drake enfrentou escrutínio durante sua turnê. Recentemente, outro TikTok usuário compartilhou um vídeo do Vencedor do Grammy aparentemente esquecendo a letra de Ginuwine’s Faixa de 1999 “Tão ansioso,” que ele incorporou em sua performance.

Brindes de Drake durante a turnê

Embora nem todos os fãs tenham ficado satisfeitos com o show, alguns tiveram um golpe de sorte. Durante um show anterior, Drake presenteou um rosa Bolsa Herms Birkin no valor de US$ 30.000 para um fã sortudo.

Em outro caso, ele deu US$ 50.000 para um fã que passou seu orçamento de móveis em ingressos para seu show.

Drake’s ‘É tudo um borrão’ Turnê conta com dois shows em Miami neste fim de semana antes de fazer sua turnê com uma parada final em sua cidade natal, Toronto semana que vem.